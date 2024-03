Após briga e choro no BBB24, mãe de Davi passa mal e é internada

Depois da confusão de Leidy Elin com Davi, na madrugada desta quarta-feira (12/3) no BBB24, a mãe do brother, dona Elisângela Brito passou mal e foi internada às pressas. Após a trancista jogar as roupas do motorista de aplicativo na piscina, a matriarca teve um mal súbito, precisando buscar ajuda médica.

Na noite dessa segunda-feira (11/3), uma treta entre Davi Brito e Leidy Elin, iniciada no último intervalo do BBB24, enquanto rolava o Sincerão, terminou com muito bate-boca. A moça simplesmente jogou a mala do rapaz na piscina, como já tinha prometido em outra ocasião.

Após o episódio, o brother desabafou com seus amigos e precisou lavar todas as peças novamente. Em outro momento, o namorado de Mani Reggo se isolou na área externa da casa mais vigiada do Brasil e chorou.

“Sou pobre. Não tenho dinheiro. Tenho um carro que rodo Uber e tá chegando o tempo dele de 10 anos de uso. Tenho uma casa que nem tem móveis dentro direito… Eu preciso muito disso aqui, cara. A profissão que eu sempre quis [médico] está nas minhas mãos”, afirmou em conversa com Matteus.

Mani Rego, mulher de Davi, desabafa após treta com Leidy Elin

O ataque de fúria de Leidy Elin dentro do BBB24 durante e após o Sincerão, que terminou em bate-boca e as roupas do Davi Brito dentro da piscina, não afetou apenas o motorista de aplicativo. A mulher do rapaz, Mani Rego, desabafou nas redes sociais, na madrugada desta terça-feira (12/3), para lamentar todo o ocorrido.

Com uma imagem toda em preto, a comerciante fez uma publicação no feed e lamentou: “Não existe imagem nem palavra”. Já no Twitter, ela comentou sobre a atual situação do marido: “Que dor! Ficamos tão felizes, não sabíamos que seria assim lá dentro nem aqui fora”.