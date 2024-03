Após enchente, acreano faz canção e produz vídeo com pedido de ajuda; ASSISTA

O cantor, escritor e compositor acreano Tony Ferreira, conhecido artista das noites acreanas, com várias canções temáticas gravadas, compôs uma canção, com a participação da produtora cultural Queli Cá, intitulada de “SOS Acre, em nome do amor” com intuito de sensibilizar ao público em geral, sobre o momento caótico em que a maioria dos municípios acreanos estão passando, segundo os autores, é uma canção simples, porém produzida com muito carinho onde conta com a participação de alguns artistas de nosso estado.

“Foi tudo muito rápido, onde não tivemos tempo hábil para mobilizar e convidar mais artistas infelizmente. Graças a Deus, nosso amigo e produtor Mirim Santana, conseguiu um tempo em sua agenda, para produzir a voz dos artistas envolvidos, e realizar toda produção de áudio, com muito profissionalismo e boa vontade”, enfatiza Tony Ferreira.

“Esse clip era pra ter saído a uma semana atrás, mas tivemos vários problemas na produção geral, mas entendemos que a situação ainda é muito grave, as necessidades são muitas apesar do esforço da prefeitura, governo estadual e federal, por isso decidimos que mesmo com o Rio dando vazante, toda ajuda em bem vinda” completou Tony.

Com a captação das imagens dos participantes, Tony Ferreira e Queli Cá, produziram um vídeo para ser compartilhado, e assim quem sabe sensibilizar o Brasil, pois mesmo com ajuda indispensável e oportuna do governo federal, esforço do governo do estado, e boa vontade de todos os prefeitos em suas respectivas cidades, à exemplo de Rio Branco como: Tião Bocalom e toda sua equipe empenhada, sabemos que o retorno dos moradores às suas casas e reconstrução das cidades afetadas, o desafio é ainda maior.

Esta ideia tem o apoio da GREFAMA (GREMIO RECREATIVO FRUTOS DO AMANHÃ) fundada em 1997, onde seu presidente DJ BLACK JUNIOR, disponibilizou sua conta PJ da associação, para centralizar as possíveis doação que serão transformadas em alimentos e kits limpeza que serão distribuídos posteriormente, pela GREFAMA e artistas envolvidos.

Pedimos a quem tiver acesso a essa matéria, que ajudem de alguma forma, como diz um trecho da letra “ajude do jeito que for” doando recursos através da conta disponibilizada, doando alimentos não perecíveis, roupas, fraldas, ração animal, ou compartilhando o vídeo.

GREFAMA Banco Itaú

Conta Corrente: 98693-2

Agência: 0664

Chave pix: 02.176.002/0001-61

Lembrando que alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, agasalhos e demais produtos, poderão ser deixados, na sede da SAS-DH (Secretaria de Assistência Social de Rio Branco) na Rua do Aviário 972.

Informações: (68) 99973-9721 WhatsApp

“SOS ACRE, EM NOME DO AMOR”

Composição: Tony Ferreira e Queli Cá

O MOMENTO É DE CHORO E DESTRUIÇÃO

A NATUREZA COBRA O VACILO

COLHEMOS INUNDAÇÃO

É CHEGADA A HORA DE REAGIR

COM ESPERANÇA NO CORAÇÃO

VAMOS DÁ AS MÃOS, À QUEM MAIS PRECISA

HABITAÇÃO, É SÓ PROMESSA

PRA UMA GENTE QUE ESTAR SUBMERSA

VAMOS DAR AS MÃOS

ESSA CORRENTE NÃO PODE QUEBRAR

SOS ACRE, QUE JÁ NÃO PODE ESPERAR

DESPERTA (sai do conforto) MEU IRMÃO

AJUDE DO JEITO QUE FOR

O ACRE TE PEDE SOCORRO

VAMOS JUNTOS, EM NOME DO AMOR