Após enchente, prefeitura anuncia retorno das aulas da rede pública na capital; confira

Após a segunda maior enchente do Rio Acre na capital acreana, a prefeitura de Rio Branco, em nota divulgada no site da instituição, informou a data para o retorno das aulas na rede pública municipal. O ano letivo deve iniciar na próxima segunda-feira (18).

O ano letivo que estava previsto para iniciar no dia 4 de março, foi suspenso em razão da alagação, que atingiu quase 50 bairros de Rio Branco. A decisão de iniciar as aulas acontece após a vazante do Rio Acre e o retorno das famílias para suas casas, que acontece com o apoio da prefeitura.

Confira a nota assinada pela secretaria municipal de Educação, Nabiha Bestene:

Tendo em vista que, após o período de enchente do Rio Acre, quando as famílias atingidas começam a retornar para suas casas, com apoio e assistência da Prefeitura de Rio Branco, e considerando a necessidade de iniciar o ano letivo de 2024 nas unidades educativas da municipalidade, é que comunicamos a todos os pais, responsáveis e demais interessados que as aulas serão iniciadas no dia 18 de março de 2024, segunda-feira, na Rede Municipal de Educação.

Nabiha Bestene Koury

Secretária Municipal de Educação