Após maior cheia em Brasiléia, bairro que poderia virar território boliviano ganha acesso improvisado

De acordo com a Defesa Civil do Município de Brasiléia, a cratera que se formou na rua do bairro Leonardo Barbosa tinha 40 metros de extensão, 15 metros de largura e 4 metros de profundidade. O bairro, localizado na periferia da cidade, tem cerca de 1,1 mil moradores, segundo a Assistência Social do município. O total da área do bairro, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI), é de 44 hectares, o equivalente a 66 campos de futebol. A prefeitura esclareceu que o local está sinalizado indicando risco de desmoronamento, e que o novo acesso ao bairro é provisório e a solução definitiva virá quando a prefeitura conseguir refazer a estrutura da rua.

“Não há previsão para a reconstrução definitiva do local, pois a cidade ainda está na fase de ação humanitária e restabelecimento, por conta do cenário de destruição que a cidade ficou após alagação. Pode levar até oito meses para finalizar essa primeira fase de restauração da cidade”, disse a assessoria da prefeitura do município.

Os bairros que estão com sinal de alerta são: Rua de Acesso ao Parque Centenário (Bairro: Centro), Rua Olegário França (Bairro Eldorado) e a Rua dos Catraeiros (Bairro Leonardo Barbosa). De acordo com o capitão Sandro, coordenador da Defesa Civil Municipal, o novo alerta vale também para as casas às margens do Rio Acre no município.

Segundo a Defesa Civil, em Brasileia, a alagação atingiu 2.160 residências, 500 comércios, 3.500 famílias que ficaram desalojadas ou desabrigadas e mais de 600 famílias ficaram isoladas na zona rural em seis comunidades rurais.