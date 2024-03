Após maior enchente da história, Gladson quer levar população para a parte alta de Brasiléia

Com a vazante do Rio Acre, o município de Brasiléia começa a ver os estragos causados pela maior enchente da história.

A enchente deixou mais de 1500 pessoas desabrigadas e mais de 1.200 desalojadas. Pelo menos nove bairros foras atingidos pelas águas do Rio Acre.

Boa parte dos atingidos pela cheia são moradores da parte baixa do município. Em entrevista concedida à imprensa nesta sexta-feira (1), o governador Gladson Cameli anunciou que já há um projeto para amenizar o impacto das enchentes em Brasiléia.

De acordo com o governador, a solução para diminuir os prejuízos da população é retirar os moradores da parte baixa do município e ‘transferir’ para a parte alta.

“A solução, não temos outra alternativa, é planejar a cidade para a parte alta, senão nos próximos anos essa situação vai continuar acontecendo. Vamos fazer um planejamento de médio e longo prazo para remover as famílias da cidade para bairros que não alagam”, disse Gladson.

Cameli destacou ainda que vai buscar apoio do Governo Federal para iniciar o planejamento da retirada dos moradores da região baixa de Brasiléia. “O projeto vai ter que ter ajuda do governo federal porque o Estado sozinho não consegue, junto com a prefeitura”.

Ainda sobre Brasiléia, o governador informou que uma equipe do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) deve chegar o município na próxima semana para tratar sobre a retomada das obras do anel viário, que já estão 80% concluídas.

“A ponte do anel viário está pronta. Dia 10 o DNIT vai de uma vez por todas vai dar uma solução, se vai autorizar a licitação por aqui ou vai por eles. Eu estou tranquilo, eu quero é que aquela obra saia”, disse.