Após matéria do ContilNet, Iphan decide resgatar e catalogar relíquias encontradas na Gameleira

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) emitiu nota acerca dos objetos encontrados na Gameleira, após a vazantes do Rio Acre em Rio Branco.

Entre os objetos avistados pelo jornalista Walcimar Junior, nos dias 9 e 11 de março, estão telhas, garrafas, moringas e potes.

RELEMBRE: Vazante do Rio Acre deixa exposto objetos centenários e relíquias no Calçadão da Gameleira

Os artefatos foram coletados pelo Iphan para que possam ser identificados e catalogados de maneira correta, afim de aferir seu valor histórico.

Ações em conjunto com a prefeitura e estado devem ocorrer a partir da próxima semana, para que equipes do instituto acompanhem os responsáveis pela limpeza do local.

No momento, as peças estão sendo levadas ao Iphan, para que as devidas análises sejam feitas e posteriormente serão destinadas a instituições de guarda. Os responsáveis pelas avaliações são a arqueóloga Antônia Barbosa e pelo chefe da divisão, Gabriel Miranda.