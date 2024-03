Após vistoria, Prefeitura deve iniciar retirada das famílias abrigadas no Parque de Exposições

Com o nível do Rio Acre em vazante, medindo 12,29 metros nesta terça-feira (12), abaixo da cota de transbordo, a Prefeitura de Rio Branco deve dar início à retirada das famílias que estão abrigadas no Parque de Exposições, em virtude da enchente do manancial.

A retirada deve iniciar ainda nesta terça-feira (12), no mais tardar, na quarta-feira (13), e as famílias levadas às suas casas. De acordo com o prefeito Tião Bocalom, a Defesa Civil deverá fazer uma avaliação prévia para verificar se os imóveis apresentam segurança para a volta das famílias.

“Vamos fazer isso de forma tranquila, mas a Defesa Civil vai fazer a avaliação da segurança antes da volta dessas pessoas para casa. Caso a Defesa Civil não considere que o imóvel está em segurança, essas famílias permanecem abrigadas até que sejam levadas ao aluguel social”, disse o prefeito em entrevista à Rede Amazônica.

Cerca de 120 famílias deixaram o Parque de Exposições por conta própria, em que antes suas residências passassem por avaliação da Defesa Civil, e sem ajuda no transporte de seus bens.

Na capital acreana, o Rio Acre chegou a alcançar a cota de 17,89 metros, alcançando a segunda maior enchente da história de Rio Branco.