Ator da Globo pede doações para vítimas atingidas pelas enchentes no Acre; VEJA VÍDEO

O ator Chico Diaz, que atualmente está no elenco da novela das 21h da Rede Globo, Renascer, gravou um vídeo nesta semana para pedir doações para as vítimas das enchentes que atingem 100 mil pessoas no Acre.

Chico também fez parte do elenco do filme acreano, multipremiado nacionalmente e internacional, Noites Alienígenas, do diretor Sérgio de Carvalho.

No vídeo, o ator destacou que o Acre tem um imaginário importante para a cultura brasileira. Chico disse ainda que o momento enfrentado pelos acreanos é de ‘muita dificuldade’ e que é necessário a ‘união e solidariedade de todos’. O ator completa pedindo apoio para a campanha de doação do Governo do Estado, o “Todos pelo Acre”.

“Realize fazendo a sua doação por transferência bancária ou pelo QR Code. Ou então entregue seus donativos na Biblioteca Pública de Rio Branco”.

Assista o vídeo e saiba como ajudar: