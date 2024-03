Barcelona x Napoli: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Barcelona recebe o Napoli nesta terça-feira, dia 12, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, na Espanha, em jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O primeiro duelo entre as equipes, na Itália, terminou empatado por 1 a 1. Em caso de uma nova igualdade no placar durante o tempo regulamentar e prorrogação, a vaga será decidida nas penalidades.

Invicto jogando em casa na Champions, o Barcelona não perde há seis partidas no Campeonato Espanhol e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Mallorca. O time comandado por Xavi Hernández, que vai deixar o clube ao fim da temporada europeia, em junho, está na terceira colocação, com 61 pontos, a nove do líder Real Madrid, com 69. Faltando somente dez rodadas, a equipe do artilheiro Robert Lewadowski vê o título distante.

O Napoli, por sua vez, está invicto há quarto jogos no Campeonato Italiano, mas o desempenho da equipe está muito distante do futebol encantador apresentado na última temporada, coroada com o título nacional. O time napolitano é apenas o sétimo colocado, com 44 pontos, a sete do Bologna, rival que abre o G-4, com 51. Comandado atualmente por Franceso Calzona, o Napoli já demitiu Rudi Garcia e Walter Mazzari ao longo da temporada.

BARCELONA X NAPOLI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DA CHAMPIONS:

LOCAL: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha.

DATA: 12/03/2024 (terça-feira)

HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR BARCELONA X NAPOLI AO VIVO

Max (streaming).

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA – Ter Stegen; Koundé, Araújo, Cubarsi e Iñígo Martínez; Christensen, João Cancelo e Gündogan; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski. Técnico: Xavi Hernández

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO NAPOLI

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus e Mazzocchi; Anguissa, Traoré e Lobotka; Politano, Kvaratskhelia e Osimhen. Técnico: Francesco Calzona

ÚLTIMOS RESULTADOS DE BARCELONA E NAPOLI

08/03 – Barcelona 1 x 0 Mallorca (Campeonato Espanhol)

08/03 – Napoli 1 x 1 Torino (Campeonato Italiano)