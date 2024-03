Bebê é abandonado com homem dormindo embriagado em estacionamento no Acre; VEJA

A ContilNet recebeu um vídeo que denuncia o abandono de uma criança de pouco mais de cinco meses na noite deste sábado, 22. O vídeo mostra a criança no bebê conforto, no banco de traz de um carro acompanhada de homem visivelmente embriagado.

Segundo a denúncia, o carro estaria supostamente estacionado no pátio do Via Verde Shopping, em Rio Branco – Acre. Nas imagens é possível ver que o homem dormia profundamente, enquanto a criança chorava muito.

Do lado de fora do carro, uma latinha de cerveja no chão. O homem estaria tão embriagado, que chegou a tirar os sapatos ao entrar no carro para dormir.

Foi o choro da criança que chamou a atenção de pessoas que passavam no local. Ao se aproximarem, populares ficaram perplexos e filmaram o ocorrido.

Tudo indica que a suposta mãe da criança teria deixado a criança dormindo com o homem, no banco de traz do carro, e teria ido ao shopping fazer compras.

A criança teria acordado e chorava muito, enquando o homem dormia profundamente no banco da frente do carro com as pernas do lado de fora do veículo.

VEJA O VÍDEO