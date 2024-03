Bolsonaro cita ‘mundo caindo na cabeça’, mas diz que ‘não tem medo de julgamento’

Segundo os depoimentos convergentes do ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes e do ex-chefe da Aeronáutica Carlos de Almeida Baptista Junior, Bolsonaro teria apresentado três opções jurídicas para colocar o golpe em curso: Garantia da Lei e da Ordem (GLO), estado de sítio e estado de defesa. A única das Forças Armadas a topar a aventura golpista teria sido a Marinha, com o almirante Almir Garnier Santos.