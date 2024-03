Bolsonaro se despede do Acre e tira foto com fãs no Aeroporto de Rio Branco; VÍDEO

Se a chegada de Bolsonaro ao Acre foi prestigiada por milhares de pessoas, sua partida da capital acreana não poderia ser diferente. Na manhã deste domingo, 24, dezenas de pessoas aguardavam o ex-presidente no aeroporto de Rio Branco para dar um abraço e posar para fotos.

Nas imagens, muitas pessoas cercavam Bolsonaro que chegou acompanhado do senador, Márcio Bittar, e seguranças. A liderança posou para fotos com pessoas de várias idades e crianças. Em um dos momento, Bolsonaro posa para foto com um jovem cadeirante e sua família.

Na última sexta-feira, 22, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro chegou ao Acre e cumpriu uma extensa agenda marcada políticas. Ele foi agraciado com o título de cidadão riobranquense e cumpriu uma série de agendas voltadas para o fortalecimento do Partido Liberal (PL) na capital e no interior.

Um dos pontos altos da agenda foi o evento de filiação do atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, prestigiada por Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro.