Bolsonaro vai escolher restaurantes para almoçar e deve visitar mercado para provar pratos típicos

O ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa, Michelle Bolsonaro, chegam ao Acre nesta quinta-feira (21) e devem ficar no estado por quatro dias.

Bolsonaro vem ao estado para cumprir uma série de agendas do partido, o PL, entre elas, filiar o atual prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Ele ainda irá receber um título de cidadão rio-branquense, concedido pela Câmara Municipal de Rio Branco.

Em entrevista ao ContilNet, o senador Marcio Bittar (União/AC), um dos principais organizadores do evento, disse que o ex-presidente deverá escolher quais os locais que irá almoçar e jantar em Rio Branco.

Segundo o senador, Bolsonaro terá 3 opções de escolha para almoçar todos os dias e irá decidir onde comer, na hora.

Além disso, no sábado (23), Bolsonaro deve tomar café em algum Mercado Municipal de Rio Branco, para provar pratos típicos do estado.

O ex-presidente também deve cumprir agenda no interior do Acre. Ele irá viajar para Senador Guiomard, cerca de 25km distante da capital, para acompanhar algumas obras de emendas senador Marcio Bittar, executadas enquanto ele ainda era presidente. A principal visita é nas obras de um conjunto habitacional com 30 casas.

Bolsonaro e Michelle só devem deixar o Acre no domingo (24), pela manhã.