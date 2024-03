Bombas da ETA são arrastadas por correnteza e vários bairros ficam sem água em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), publicou um vídeo nesta terça-feira (5) informando que as bombas de captação da Estação de Tratamento II (ETA) foram lançadas fora de seu eixo pela correnteza do rio Acre.

Segundo informações, equipes de profissionais foram acionados para resolver a situação. Até o momento, a previsão é que dezenas de bairros devem ser afetados. Segundo o vídeo, a presença de balseiros também é apontada como um fator que contribuiu para a virada da balsa de captação.

“A balsa da captação da ETA 2 virou, devido o aumento do Rio Acre e a grande quantidade de balseiros. A equipe já está no local para começar os reparos!”, escreveu.