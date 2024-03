Buscas por acreanos que fugiram de presídio federal de Mossoró completam 1 mês; veja o que sabe

Há um mês, no dia 14 de fevereiro, dois detentos do Acre viraram notícia nacional ao serem os primeiros na história a fugir de um Presídio Federal, de segurança máxima, em Mossoró.

Os acreanos Deibson Nascimento e Rogério Mendonça são procurados pelas Forças de Segurança que envolvem mais de 600 homens.

Agora, as buscas consistem em vistorias de casa em casa. Na zona rural de Baraúnas, município que faz divisa dos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, a vistoria vem sendo feita em mais de 100 imóveis.

A coordenação das Forças de Segurança tem informações de que os fugitivos vêm recebendo ajuda de algum morador da localidade, com o fornecimento de abrigo e comida. Por isso, todos os agricultores do assentamento rural da região estão na lista de suspeitos na ajuda aos fugitivos. Pelo menos seis pessoas estão presas sob a suspeição de ajuda aos acreanos.

O casal que comprou roupas que chegaram aí fugitivos também é procurado em toda região Nordeste do país.

Relembre o passo a passo dos fugitivos

Nas investigações preliminares, os órgãos apontaram que os dois detentos começaram a fuga por volta das 3h da manhã. Eles fugiram pelo o teto das celas, arrancando uma estrutura metálica de alumínio e cabos de energia ligados à iluminação da cela.

A penitenciária estava passando por uma reforma. E foi justamente com uma ferramenta utilizada nas obras que os dois detentos cortaram um alambrado e fugiram no pátio do presídio.

Para descobrir quanto tempo eles levaram para retirar a luminária e abrir o buraco para a fuga, os Peritos do Instituto Nacional de Criminalística usaram equipamentos sofisticados para analisar as celas. A estimativa que é de mais de três dias.

Além disso, já está confirmado que os presos fizeram uma mistura de sabonete e papel higiênico e usaram como uma espécie de reboco para esconder os buracos nas paredes. O sabonete também foi usado para deixar o buraco mais escorregadio e facilitar a passagem deles.

A direção da penitenciária só deu conta da fuga dos dois, duas horas depois, por volta das 05h da manhã.