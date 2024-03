Um cachorro perdeu a visão de um dos olhos após um procedimento de banho e tosa em um pet shop de Cuiabá (MT). No momento, a Polícia Civil investiga possíveis irregularidades no estabelecimento.

De acordo com as investigações, o animal da raça lhasa-apso passava por banho e tosa, quando apresentou complicações no olho. Na sequência, ele foi levado pelos donos até outra clínica veterinária para avaliação.