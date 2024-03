Calor sufocante: com 60,1ºC, Rio atinge recorde de sensação térmica

O Rio de Janeiro bateu neste sábado (16) o recorde de maior sensação térmica já medida pelo sistema Alerta Rio, da prefeitura da capital fluminense. Segundo o órgão, a estação de Guaratiba, na zona oeste, registrou sensação térmica de 60,1ºC às 10h20 de hoje.

Grande parte do Brasil está em alerta vermelho para o calor.

Até então, o recorde de maior sensação térmica medido pelo Alerta Rio havia sido em novembro do ano passado, quando a mesma estação meteorológica marcou sensação de 59,7ºC. As medições feitas pelo órgão começaram em 2014.

A expectativa, também segundo o Alerta Rio, é de que a temperatura na cidade passe dos 40ºC ainda hoje.

Veja as maiores sensações térmicas no Rio desde 2014:

60,1ºC, às 10h20 de 16/03/2024, em Guaratiba;

59,7°C, às 8h05 de 18/11/2023, em Guaratiba;

59,5ºC, às 11h45 de 17/1/2024, em Guaratiba;

59,3°C, às 10h20 de 17/11/2023, em Guaratiba;

58,5°C, às 9h10 de 14/11/2023, em Guaratiba;

58,4°C, às 12h20 de 15/1/2024, em Guaratiba

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado do Rio está em alerta amarelo, com temperaturas 5º C acima da média por dois a três dias consecutivos.

A Secretaria Municipal de Saúde também reforçou medidas de cuidado e prevenção para as pessoas que têm situação de saúde mais vulnerável, como os que tomam remédios de uso contínuo, especialmente pessoas hipertensas, diabéticas e com insuficiência cardíaca.

Essas pessoas sofrem mais riscos de passar mal pausa das altas temperaturas e de ter problemas mais graves, caso a saúde não esteja estabilizada. A recomendação é manter os medicamentos em dia e evitar exposição excessiva ao sol.