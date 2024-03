Caminhão perde o controle e tomba próximo a região do Gregório na BR-364; vídeo

Um caminhão tombou neste domingo (24) na BR-364, nas proximidades da comunidade do Gregório, localizado em Tarauacá (AC). Apesar do ocorrido, o tráfego na rodovia não precisou ser interrompido. De acordo com informações, houve danos materiais.

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra o Corpo de Bombeiros Militar e uma equipe da Defesa Civil Municipal de Tarauacá atuaram prontamente, prestando os primeiros socorros ao motorista envolvido no acidente.

Informações preliminares indicam que o condutor do caminhão sofreu ferimentos na perna. No entanto, as circunstâncias que levaram ao tombamento ainda não foram oficialmente divulgadas pelas autoridades responsáveis.