Candidato do concurso do TJAC denuncia ter sido prejudicado por mudança no local de prova; entenda

Um candidato ao concurso público do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) procurou a reportagem do ContilNet para denunciar supostos erros na divulgação dos locais de provas do certame.

As provas do concurso acontecerão neste domingo (24), com vagas para comarcas de 17 municípios acreanos. De acordo com a denúncia, o candidato, morador da capital acreana, Rio Branco, teve seu local de prova mudado pelos organizadores do certame, para Cruzeiro do Sul, comprometendo, assim, a realização da prova.

“Colocaram meu local de prova para um outro município, 635 km distante daqui, a prova já é domingo e não vou poder fazer. Eu coloquei direitinho meu local de prova. Não tem justificativa nenhuma eu morar em Rio Branco e querer fazer prova em Cruzeiro do Sul. Me inscrevi para fazer aqui e não vou poder fazer, olha o prejuízo”, relata.

Segundo ele, já teria entrado em contato com a instituição organizadora do concurso, o Instituto Verbena, no entanto, não teve seu problema solucionado até o momento, há menos de quatro dias da realização da prova.

“Quando eu liguei me disseram que eles poderiam mudar o local de prova, no entanto eu falei que não poderia, pois é contra lei mudar o domicílio de prova do candidato sem a sua autorização, sendo que eu fiz a inscrição para Rio Branco. Em seguida, disseram que eu teria que entrar em contato via e-mail, fiz isso, mas até agora não me responderam”, conta.

Outro fato que levantou questionamentos do candidato foi a divulgação de uma lista de homologação das inscrições, genérica, colocando em risco a lisura do certame.

“Ocorre que o concurso do TJAC estipula vagas por município (comarca), assim, a lista de homologação com os nomes dos inscritos deve conter a comarca escolhida pelo candidato no ato de sua inscrição. Porém a publicação com a homologação definitiva trouxe uma lista genérica/geral, o que coloca em risco a lisura do certame e abre margem para a possibilidade de eventual fraude, além de ferir o princípio da publicidade/transparência”, pontuou.

Ele finaliza solicitando que o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) possa intervir em favor de todos os candidatos prejudicados, junto à banca Instituto Verbena.

O ContilNet tentou entrar em contato com a assessoria do TJAC, buscando saber se a instituição já está ciente da situação, e quais medidas devem ser adotas, no entanto, até o fechamento desta matéria não tivemos retorno.