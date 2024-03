Casa é destruída pelo fogo em Rio Branco e moradores entram em pânico; VÍDEO

O incêndio aconteceu no final da tarde desta quinta-feira (14), na travessa Sábia, no Bairro da Paz, em Rio Branco (AC).

Segundo informações repassadas por populares, não se sabe o motivo nem a origem do incêndio, a casa em madeira ficou completamente destruída.

Uma viatura do policiamento comunitário do 1° Batalhão da Polícia Militar passava pelo local e acionou o Corpo de Bombeiros. Rapidamente, uma guarnição de salvamento e combate à incêndios chegou ao local e, em minutos, o fogo foi controlado, evitando que as chamas se propagassem para outras residencias.

A dona Gildete dos Santos Feitos, de 49 anos, mora na casa ao lado e relatou que foram momentos angustiantes, pois ficou apreensiva com muito medo da sua casa também pegar fogo, contudo, ninguém ficou ferido.

Uma pessoa que não quis se identificar chegou a falar que nas proximidades existem muitos dependentes químicos, e, como se trata de uma residência abandonada, pode estar sendo utilizada para o consumo de drogas.

Após os bombeiros apagarem as chamas da da casa abandonada, será feita uma perícia para tentar descobrir o motivo do incêndio.