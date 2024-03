Chuva forte causa deslizamento de terra e desmoronamento de casa em Cruzeiro do Sul

Uma forte chuva atingiu a cidade de Cruzeiro do Sul na noite da última sexta-feira (22). Os ventos e a chuva torrencial causaram estragos em alguns pontos da cidade, como parte de uma casa que desabou no bairro Cruzeirão.

Segundo informações do ac24horas, os Bombeiros foram chamados para o desmoronamento em uma casa de três andares, que estava abandonada. De acordo com as informações, parte do telhado dos dois últimos andares da estrutura cedeu. Os Bombeiros resgataram, ainda, três cachorros. Duas pessoas foram vistas fugindo do local após o deslizamento.

A área foi isolada pela equipe de bombeiros, e um relatório técnico será enviado à Defesa Civil. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local.

Em outro ponto da cidade, houve deslizamento de terra na lateral e na frente de residências. Também não houve feridos.