City e Real Madrid avançam às quartas de final da Champions League

Mais duas potências da Europa se garantiram nas quartas de final da Champions League. Nesta quarta-feira (6/3), o Manchester City, atual campeão, cravou seu lugar na próxima etapa do certame continental, assim como o Real Madrid. Os ingleses bateram o Copenhagen por 3 x 1 e o espanhóis empataram em 1 x 1 com o RB Leipzig.

Os dois clubes se juntam a PSG e Bayern de Munique na fase seguinte do torneio europeu.

Jogando no Etihad Stadium, os comandados de Pep Guardiola não tiveram trabalho para bater os dinamarqueses. Com gols do zagueiro Akanji e dos atacantes Julian Alvarez e Haaland, o time da casa matou o jogo logo no primeiro tempo e afastou qualquer chance de zebra. No agregado, 6 x 2 para os ingleses e passaporte carimbado para as quartas.

Já o Real Madrid teve bem mais trabalho. No Santiago Bernabéu, o time de Carlo Ancelotti sofreu diante de um aplicado RB Leipzig. Os merengues marcaram primeiro, com Vini Jr. após bela assistência de Bellingham. O RB empatou com Orban. Com a vitória por 1 x 0 no jogo de ida, o Real conseguiu a suada classificação.