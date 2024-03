Coleção Samaúma homenageia Festival Samaúma e traz modelagem oversize

A Made in Acre lançou recentemente uma collab com a poeta Thainá Matias, para a criação de uma coleção de t-shirts, onde cada desenho foi inspirado em uma particularidade acreana.

A novidade também vem no novo modelo oversized gola alta, chamado de “Samaúma”, em homenagem ao Festival Samaúma que aconteceu na capital nos anos de 2018 e 2021. Para arrematar, claro que cada criação recebeu a sua poesia, disponível no spotify no canal Cria Coragem, assinadas por Thainá Matias. Além do novo modelo, as camisetas também estão disponíveis no modelo MIA e em croppeds.

Conheça a coleção e se divirta adquirindo os seus modelos no Espaço Made In Acre, localizado na rua Pernambuco, 838. Mais informações nos endereços do Instagram @usemadeinacre e @thainamatias. Os modelos fotografados são a autora da coleção, Paulo Vitor Belmont e Aryane Maia.