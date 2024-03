Com ajuda do filho, acreana que faz doces há 20 anos sustenta família com venda de ovos de páscoa

O período de páscoa é envolto em muitas festividades para aqueles que seguem as tradições cristãs, mas tem outro grupo de pessoas que também fica muito contente nesse período, pois tem um impacto grande nas finanças, e muitas vezes é o que ajuda a manter boa parte do seu ano.

Entretanto, os tradicionais ovos de páscoa disponíveis no mercado tiveram alta em seus preços, é o que aponta a pesquisa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), apresentando uma alta de 10,33% no item, assim como caixas de chocolate, que tiveram aumento de 11,14%, com isso os chocolates caseiros tem chamado cada vez mais atenção.

Com isso, aquelas pessoas que vivem do chocolate artesanal têm conseguido cada vez mais oportunidades de lucrar nesse período e conseguir aumentar sua renda, aproveitando a data.

Simone Uchoa faz parte desse grupo, com a doceria Ms. Cakes. Hoje, com 47 anos, faz doces desde os 23 para sustentar sua família, e fala como os ovos de páscoa foram importantes durante sua vida, principalmente porque foi através dos chocolates que ela conseguiu sustentar os filhos.

“ Eu sou mãe de dois filhos, fui mãe muito jovem, não tinha renda, não tinha emprego, e eu precisava sustentar eles. Foi então que resolvi começar a fazer doces, e quando chegou a época de páscoa fiz os ovos”, conta a empreendedora.

Em períodos como este, Simone Uchoa diz que o faturamento cresce, o que ajuda a equilibrar as contas nos meses futuros, e que o período de páscoa faz que sua demanda suba, ela ainda explica que, devido a falta de mão de obra para lhe auxiliar, não consegue pegar um volume muito maior de encomendas.

“Eu consigo fazer 50% a mais do que a renda principal que os doces, pois trabalho somente com o auxílio de meu filho, mas estamos nos organizando para expandir a equipe em breve”, revela.

Porém, a doceira revela que o amor pelos doces surgiu antes. Ela sempre teve um carinho pelo chocolate e que ver ele como o seu sustento tem um sabor especial. “A paixão pelo chocolate não é só comercial, eu sempre gostei muito do doce e ter ele como minha fonte de renda só aumentou esse amor”, revela Uchoa.

A mulher ainda explica como surgiu a ideia de trabalhar com chocolate, e que tudo começou por causa de uma reportagem na televisão.

“Sempre gostei dos chocolates e sempre fui muito curiosa também. Toda vez que tinha alguém na cozinha fazendo algo eu ia olhar, então sempre aprendi muita coisa só olhando as pessoas fazerem. Vi uma reportagem na TV ensinando fazer os bombons e ovos e me interessei e foi aí que nasceu a vontade”, diz ela sobre trabalhar com os chocolates.

A ligação da família com o chocolate vai para além da matriarca revela Uchoa, pois seu filho mais velho também já passou pelo mercado dos chocolates como parte de sua renda, e hoje continua auxiliando nas suas produções.

“Meu filho mais velho também aprendeu a fazer os chocolates e ovos, já fez para ajudar a complementar a renda dele, mas atualmente está trabalhando em uma empresa e não faz mais para ele mesmo vender, mas continua ajudando nas minhas produções”, explica ela.

Além dos tradicionais ovos de páscoa, a doceria Ms. Cakes também trabalha com bolos, doces tradicionais de festa, tortas, brownies, pães de mel e kits para aniversários.

Por fim, a chefe da Ms. Cakes, Simone Uchoa deixa um recado, desejando uma feliz pascoa aos leitores do ContilNet. “Páscoa é renovação da vida, da esperança, do amor e de tudo o que é bom. O nosso desejo é que você celebre a Páscoa e a vida com muita alegria e esperança. Feliz Páscoa!”, felicita ela.

Para aqueles que ficaram curiosos para conferir os produtos, o contato pode ser feito via Instagram (@mscakesofc) e também via WhatsApp, no número(68) 99819715.