Com balões e homenagens, empresária que morreu em acidente aéreo é enterrada em Rio Branco; vídeo

Sob uma atmosfera de profunda tristeza, lágrimas e homenagens, a empresária Suanne Camello, 30 anos, vítima fatal de um acidente aéreo ocorrido no último dia 18 de março em Manoel Urbano, foi enterrada neste domingo (31) no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco (AC).

Levando consigo um par de alianças, Suanne, que embarcou no voo rumo a Santa Rosa do Purus, iria selar a união com o marido Matheus Fonte, em um casamento previsto para ocorrer nos próximos meses. O acidente, que também feriu gravemente seu esposo e outras vítimas, deixou um rastro de dor e desespero. Suanne é a 2ª vítima fatal do acidente, a primeira vítima foi o empresário peruano Sidney Holey, que morreu ainda no local da queda.

A vítima foi transferida logo após o acidente para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde foi cuidada pela equipe médica até sua estabilização. Após apresentar melhora, ela foi transferida via Tratamento Fora de Domicílio (TFD) na madrugada de sábado, 23 de março, para o Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), no Hospital 28 de Agosto, em Manaus (AM). No entanto, ela veio a falecer na quarta-feira (27) devido aos danos causados pelo ferimento.

Familiares, amigos e conhecidos foram vistos aos prantos em razão da morte da jovem. Imagens capturadas pelo ContilNet neste domingo (31) mostram a dor dos famliares, amigos e conhecidos que levaram um balão branco para se despedir da jovem.