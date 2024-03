Com caixão fechado, 2ª vítima fatal de acidente aéreo no Acre é velada em Rio Branco

O corpo de Suanne Camelo, 30 anos, uma das vítimas do acidente aéreo em Manoel Urbano, que faleceu na última quarta-feira (27) em Manaus, capital do Amazonas, está sendo velado neste domingo (31) no Cemitério Morada da Paz, em Rio Branco (AC).

Suanne Camelo foi uma das sete vítimas do acidente aéreo ocorrido em 18 de março em Manoel Urbano. Ela sofreu graves queimaduras em 80% do corpo e foi transferida para o Centro de Referência em Assistência a Queimados de Alta Complexidade do Amazonas através do Tratamento Fora de Domicílio (TFD). A transferência ocorreu na madrugada de sábado, 23 de março, do Hospital 28 de Agosto, em Manaus.

O velório acontece com a presença de familiares, amigos e conhecidos. A empresária é a segunda vítima fatal do acidente, sucedendo o empresário peruano Sidney Holey, que faleceu no local da queda da aeronave. O sepultamento acontece às 17h no Cemitério Morada da Paz.