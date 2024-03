Com dois de pênalti, Manchester United volta a vencer no Inglês

O Manchester United vinha de duas derrotas seguidas na Premiere League, mas conseguiu interromper a sequência ruim neste sábado (9/3) ao vencer o Everton por 2 a 0 no Old Trafford. A partida foi válida pela 28ª rodada do Campeonato Inglês.

O nome do jogo foi Garnacho. Os dois pênaltis convertidos pelos Reds vieram de faltas cometidas no jogador, ambas no primeiro tempo. Foi a primeira vez na história do United que um jogador sofreu duas penalidades numa mesma partida. Bruno Fernandes e Rashford cobraram.

Com a vitória, o time de Erik Ten Hag se formou na 6ª colocação, com 47 pontos somados. São oito de diferença para o G-4, mas o Manchester United tem um jogo a mais que o Aston Villa, que ainda entra em campo nesta rodada. A equipe está mais próxima de uma vaga na Champions League. Já para o Everton, está acesa a luz amarela. O time tem 25 pontos, cinco da zona do rebaixamento. Já são 11 jogos sem vencer. A última vitória foi em dezembro de 2023, sobre o Burnley por 2×0.