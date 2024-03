Com Duarte, delegado Railson anuncia filiação ao Republicanos para disputar a Prefeitura de Feijó

Oo lado do deputado federal Roberto Duarte, o delegado de Feijó Railson Ferreira anunciou na noite desta terça-feira (20) a filiação ao Republicanos, que conta com dois deputados federais e dois deputados estaduais. A sigla é comandada no Acre pelo deputado federal, Roberto Duarte.

O delegado era cortejado por diversas siglas como o MDB, do ex-deputado federal Flaviano Melo e o PSD, do senador Sérgio Petecão. Com a filiação anunciada, Railson que lidera as pesquisas com 44% das intenções de votos deve disputar a Prefeitura de Feijó em 2024. Em um vídeo nas redes sociais ao lado de Roberto Duarte, o pré-candidato à Prefeitura de Feijó convidou toda a população a prestigiar a festa de filiação que acontece no dia 22, na Casa da Picanha.

“Quero agradecer o Duarte pela oportunidade de estar no Republicanos, num partido que é 10, e quero convidar toda a população de Feijó para participar desse evento”, afirmou o delegado em vídeo.