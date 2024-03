Com encenação da crucificação de Jesus, 11º Musical da Paixão atrai milhares de fiéis

A Diocese de Rio Branco, por meio do Grupo Totus Tuus, promoveu nesta sexta-feira Santa, 29 de março, o 11º Musical da Paixão, com a encenação da crucificação de Jesus Cristo, no Palácio Rio Branco.

O musical reuniu milhares de fiéis para assistir a tradicional encenação, que acontece todos os anos após a Procissão do Cristo Morto, que neste ano, reuniu pelo menos 8 mil pessoas.

A apresentação conta com dança, música e teatro e emociona quem assiste. Há diversas pessoas que não acompanham a procissão, mas vem mais cedo garantir um lugar para assistir o musical.

Neste ano, o ContilNet, em parceria com a Diocese de Rio Branco, transmite ao vivo o musical pelo YouTube.