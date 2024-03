Com espetáculos gratuitos, festival acreano de teatro estreia nesta sexta em Rio Branco

A primeira etapa do Festival Fetac (Federação de Teatro do Acre) em Cena começa nesta sexta-feira (22). A programação, que se estende até a próxima quarta (27), celebra o Dia Mundial do Teatro. Haverá a apresentação de 14 peças teatrais gratuitas com acessibilidade em Libras.

Ao A Tribuna, Lenine Alencar, presidente da Fetac, falou que:

“O que a gente preparou para esse Fetac em Cena é uma ação que ela não se restringe somente às comemorações do Dia Mundial do Teatro, mas a toda uma ação que começa agora em março e vai até junho, com a realização da etapa Fetac em Cena na regional Tarauacá – Envira, com uma vasta programação de atividades, inclusive com oficinas”.

Com a participação de atores e atrizes negros e LGBTQIAPN+, o evento ocupará diversos locais estratégicos, como teatros, escolas e outros locais públicos, com o investimento do Fundo Municipal de Cultura.

O projeto será efetuado com o apoio da Fundação Garibaldi Brasil/FGB, da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura/MINC, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour/FEM; e também em parceria com o Serviço Social do Comércio – SESC/Acre.

Confira a programação

22.03.24 – Sexta-feira

15h – Teatro de Arena do SESC

Mala de Circo | Microbinho e sua Trupe

Circo | Duração 50 min | Classificação Livre

19h30 – Teatro de Arena do SESC

Faces Distópicas | Coletiva Teatral Es Tetetas

Duração 40 min | Classificação 16+

23.03.24 – Sábado

17h – Teatro de Arena do SESC

As Aventuras de Pinóquio | Cia. De Teatro Expressão

Duração 01h20 | Classificação Livre

19h30 – Teatro de Arena do SESC

O Gato | Macaco Prego da Macaca Colorida

Duração 50 min | Classificação 16+

24.03.24 – Domingo

17h – Teatro de Arena do SESC

Os Três Porquinhos | Ciranda de Leitura

Teatro de Animação | Duração 50 min | Classificação Livre

19h – Usina de Arte João Donato

Em Busca do Tesouro | Grupo Arvoredo de Teatro

Duração 60 min | Classificação Livre

25.03.24 – Segunda-feira

10h – Escola Álvaro Vieira da Rocha

D’ Aquiry | Cia Flor de Muçambê

Teatro de mamulengo | Duração 40 min | Classificação Livre

16h – Escola Santiago Dantas Transacreana

Afluentes Acreanas | Teatro Candeeiro

Duração 50min | Classificação | 12+

19h30 – Teatro de Arena do SESC

Personas | O Barulho do Acre

Duração 50min | Classificação 14+

26.03.24 – Terça-feira

16h – Teatro Barracão

AQUIRI | Caminos Del Jaguar – Pando – Bolívia

Duração 45 min | Classificação Livre

19h – Teatro Hélio Melo

Lepras | Teatro GPT

Duração 45 min | Classificação 12+

27.03.24 – Quarta-feira

8h – Praça da Revolução

(Concentração às 7h)

Cortejo Cênico | Grupos filiados

9h – Praça dos Povos da Floresta

Performance Caixão Panelão | Teatro GPT

9h – Praça dos Povos da Floresta

NUSSOKEN – A Terra Sem Males

Troupe Espantalho – Teatro de Rua e Bonecos

Teatro de Lambe Lambe

15h | CEJA

Carcinoma – Cia. Visse e Versa

Duração 45 min | Classificação 12+

19h30 – Teatro de Arena do SESC

A Saga das Marias | Grupo Vivarte

Duração 50min | Classificação Livre