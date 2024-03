Com investimento de R$ 13,7 mi, Acre ganhará 3 novas UBS do Governo Lula; veja cidades

Com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde), os municípios de Manoel Urbano, Sena Madureira e Rio Branco serão beneficiados com a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Segundo o Governo Federal, em todo o Brasil, serão construídas 1,8 mil unidades em mais de 1,5 mil municípios. Além do atendimento de milhares de brasileiros, a iniciativa também viabiliza a ampliação do número de equipes de Saúde da Família (eSF), de Saúde Bucal (eSB), de multiprofissionais (eMulti) e de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).

Os valores do investimento para construção das novas UBS variam entre R$1,8 e R$6,6 milhões, de acordo com a região e o tamanho da unidade. Em Manoel Urbano, a UBS – Porte III terá investimento de R$ 2.592.535,34, em Sena Madureira, a UBS – Porte IV terá investimento de R$ 4.960.636,67. Já em Rio Branco, será a UBS – Porte V com investimento de R$ 6.173.319,23.

Dentre os critérios de seleção, foi priorizado a maior vulnerabilidade socioeconômica do município, maiores vazios assistenciais na Atenção Primária; locais com menores índices de cobertura de Estratégia de Saúde da Família.