Com macas eletrônicas, Governo entrega mais de 40 leitos em hospital no interior do Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre, (Sesacre) liderou uma iniciativa que resultou na abertura de 44 novos leitos no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. Após a realização de uma visita técnica, o órgão aumentou o número de leitos e salas de isolamento. Dados foram divulgados pela Sesacre neste sábado (23).

“Nossa maior preocupação era trabalhar de forma planejada, a abertura e internação desses leitos de forma temporária, por conta do possível aumento das síndromes respiratórias graves. Sabemos que a pediatria é a área de maior risco de ser acometida com as doenças, então nós estruturamos o hospital minimamente para que nós consigamos dar assistência a Sena Madureira”, evidenciou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Entre as melhorias implementadas estão: 2 leitos de isolamento, 6 leitos masculinos, 8 leitos femininos, 8 leitos pediátricos, 10 leitos de enfermaria obstétrica (Cesariana e parto Normal), 10 leitos de observação. Incluindo a introdução de macas eletrônicas para grávidas com grau de obesidade.

Inspeção ao hospital

Segundo a Agência de Notícias do governo, além da inauguração dos novos leitos, a equipe técnica da Sesacre realizou uma inspeção nas obras de reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes. Orçada em mais de R$12 milhões, a unidade hospitalar está em processo de expansão tecnológica, com a instalação de equipamentos modernos no centro cirúrgico e laboratórios.

O novo prédio terá dois andares, estacionamento, setor administrativo e salas especializadas, incluindo 60 leitos e 10 salas de enfermaria, além de oferecer serviços de raio-x e diversos exames.

O promotor de Justiça de Sena Madureira, Júlio César de Medeiros, ressaltou o acompanhamento da visita técnica para constatar as melhorias e ampliações dos leitos. “Estamos acompanhando essa visita técnica, visando constatar in loco as melhorias, a ampliação dos leitos, já para sair um cronograma para o retorno para o hospital João Câncio, justamente visando atender a sociedade o melhor possível”, disse.