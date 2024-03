Com preços a partir de R$ 22, Feira do Peixe inicia na próxima semana em Rio Branco; veja locais

A prefeitura de Rio Branco deu início na última terça-feira (19) aos preparativos para a realização da Feira do Peixe da capital acreana, que tradicionalmente acontece durante a Semana Santa. Neste ano, as vendas acontecem nos dias 27, 28 e 29 de março.

A Feira do Peixe terá concentração de vendas na Ceasa, localizada na Estrada da Sobral, no entanto, também deve acontecer simultaneamente nos mercados do Conjunto Manoel Julião, Elias Mansour, Rui Lino, Estação Experimental e no Panorama, na Regional São Francisco.

Pscicultores de vários municípios acreanos estarão na capital acreana para vender seus produtos. Também participarão produtores de Rondônia de do Amazonas, revelou o gerente operacional da Ceasa, Aércio Felipe.

A expectativa de vendas desse ano é comercializar uma média de 150 mil quilos de pescado, com preços a partir de R$ 22 o quilo.