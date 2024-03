Com salário de R$ 5 mil, Governo abre processo seletivo para CGE; veja edital

O Governo de Rondônia anuncia a abertura do processo seletivo para preenchimento de uma vaga para o cargo de chefe do Núcleo de Inovação para Prevenção à Corrupção, da Controladoria-Geral do Estado de Rondônia (CGE/RO). O cargo é destinado à Direção Executiva, e tem como objetivo identificar e implementar práticas inovadoras, para prevenção e combate à corrupção no setor público.

Segundo o edital, o selecionado será contratado com CDS-8, com salário de R$ 5.083,07, acrescido de R$ 50, de auxílio saúde.

As inscrições podem ser realizadas no período de 7 a 11 de março através do Portal de Processos Seletivos, disponível em https://processoseletivo.sistemas.ro.gov.br/

Os procedimentos para a inscrição incluem o cadastro de acesso à plataforma e o preenchimento correto do formulário de inscrição. Os candidatos devem atentar-se às informações digitadas, pois qualquer equívoco pode resultar na desclassificação da candidatura. Informações incompletas, incorretas, ou ilegíveis serão desconsideradas. Não serão aceitas inscrições condicionais ou extemporâneas.

É importante ressaltar que as atividades dessa seleção vão acontecer presencialmente, exceto em casos devidamente justificados, podem ocorrer de forma virtual. Os candidatos que necessitarem de justificativa para participação virtual, devem enviar o pedido para o e-mail [email protected].

O cronograma das atividades de seleção está disponível no Anexo I do Edital Nº 1/2024/CGE-DIREX. Os candidatos podem conferir todas as informações e atualizações através da plataforma oficial de seleção.

Esse processo seletivo representa uma oportunidade para profissionais comprometidos com a ética e a transparência no setor público, contribuindo para o fortalecimento das instituições e o combate à corrupção em Rondônia.