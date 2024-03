Com segurança reforçada, evento com Michelle e Bolsonaro barra entrada de objetos perfurantes

A participação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em várias agendas na capital academias tem acontecido com segurança reforçada.

Durante o evento deste sábado (23), que acontece na Maison Borges, uma equipe completa de segurança vistoriava as bolsas do público e utilizava detector de metais.

Entre os objetos que a população teve que deixar do lado de fora do evento, estavam canetas, serras e alicates de unha, guarda-chuvas, dentre outros objetos que possam causar cortes ou perfurações.

A população lotou Maison Borges para prestigiar o Encontro das Mulheres do PL, e a filiação do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao partido, que deveria ter acontecido na última sexta-feira (22), no entanto, foi adiado por conta da chuva.