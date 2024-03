Comandos secretos do ChatGPT? Conheça 11 prompts ‘escondidos’ no chatbot

O ChatGPT é a ferramenta de inteligência artificial (IA) generativa mais popular da Internet, mas ainda existem muitos comandos “escondidos” no chatbot que poucos usuários conhecem. Além de ajudar em tarefas do trabalho, de estudos ou no lazer, o software da OpenAI pode resumir textos sobre qualquer assunto, simular entrevistas de emprego e até criar músicas e poemas. A tecnologia ainda pode traduzir conteúdos a partir de um contexto pré-definido ou até jogar diversos minigames com os internautas. A seguir, conheça 11 comandos secretos e diferentes do ChatGPT que você precisa testar.

1. Resuma isto (trechos de livros, e-mails, manuais e o que você quiser)

O ChatGPT consegue resumir materiais extensos e complexos com apenas um comando. Seja uma reportagem, um artigo científico ou outro tipo de conteúdo, é possível conseguir uma versão reduzida que preserva os aspectos mais importantes da versão original. Basta colar o texto que deseja resumir no campo do chat mais o comando “Resuma isto” para conseguir uma síntese concisa, capaz apanhar os principais pontos e palavras-chave do texto. Caso queira um resumo ainda mais prático, vale usar o comando “Resuma isto em tópicos”.

Este comando é ideal para economizar tempo e esforço em uma leitura muito extensa, além de permitir uma compreensão mais rápida de informações complexas. No entanto, o resumo pode apresentar algumas falhas, deixando de fora um contexto ou uma nuance relevantes para o texto original.

Prompt 1 : “Resuma isto”;

: “Resuma isto”; Prompt 2: “Resuma isto em tópicos”.

ChatGPT respondendo ao comando “Resuma isto” — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

2. Escreva um e-mail ou mensagem

O ChatGPT pode ajudar na criação de qualquer formato de texto de maneira descomplicada — só é preciso usar os comandos corretos. E-mails e mensagens geradas pelo software tornam o processo de escrita mais fácil e eficaz, fornecendo uma estrutura organizada e de fácil entendimento para o leitor.

Vale ressaltar que quanto mais informações forem fornecidas no comando, mais completa e compreensível será a mensagem. Por exemplo, caso queira escrever um e-mail comunicando o período de férias, em vez de dizer “Escreva um e-mail comunicando férias”, coloque “Escreva um e-mail formal comunicando férias no período…”. Assim, o chatbot consegue captar melhor o tom que deve dar ao texto e não será necessário fazer alterações significativas.

Prompt: “Escreva um e-mail formal e curto comunicando férias do dia 01/03 a 10/03”.

ChatGPT escrevendo um e-mail de férias — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

3. Traduza isto com este contexto

Traduções automáticas são úteis, mas podem ser imprecisas por não conseguir interpretar o contexto de forma correta. Para evitar o problema, use o comando “traduza isto com este contexto”. Dessa forma, a inteligência artificial consegue gerar uma tradução que assimila de forma precisa o texto original. Este recurso ajuda a superar as barreiras linguísticas de forma eficaz, simplificando o processo de tradução para diferentes finalidades.

Prompt: “Traduza isto para inglês no contexto jurídico”.

A IA é capaz de entender o contexto de uma tradução — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

4. Faça uma lista

O ChatGPT consegue criar listas bem estruturadas sobre qualquer assunto. Seja para organizar uma viagem, fazer compras no supermercado ou citar exemplos de animais invertebrados, a ferramenta gera itens concisos e informativos sobre o tema solicitado. Para isso, basta escrever “Crie uma lista” e especifique o que deseja enumerar. Também é possível especificar o número de tópicos em uma lista, como no exemplo abaixo.

Prompt: “Crie uma lista com 10 itens essenciais para levar em uma viagem à praia”.

ChatGPT cria listas sobre qualquer assunto — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

5. Jogue com o ChatGPT

A inteligência artificial da OpenAI também pode te ajudar a sair do tédio. Além de contar histórias, piadas e recitar poesias criativas, o chatbot consegue participar de vários jogos interativos. Para isso, basta escrever “Vamos jogar” e escolher um game ou pedir para que o robô sugira uma atividade. É possível brincar de adivinhação, verdade ou desafio, forca, jogo da velha, adedanha (Stop) e muito mais.

Prompt: “Vamos brincar de jogo da velha”.

Brincando de jogo da velha com IA — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

6. Como rebater um argumento

Participar de um debate requer bastante estudo e preparo sobre o assunto. Ao usar o comando “Me dê argumentos (contra ou a favor)” sobre qualquer tema, a plataforma irá apresentar uma lista com fundamentos convincentes para sustentar uma posição ou rebater pontos de vista contrários. Em alguns casos, será preciso fazer uma pesquisa adicional e buscar dados concretos, mas o recurso já facilita a construção de um raciocínio.

Vale lembrar que a última atualização do banco de dados da versão gratuita do ChatGPT foi feita em janeiro de 2022. Sendo assim, o software pode oferecer respostas desatualizadas e dados imprecisos sobre um assunto.

Prompt: “Me dê argumentos contra o uso da inteligência artificial”

ChatGPT apresenta argumentos fundamentados para debates — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

7. Faça legendas de fotos ou tuítes

Ter um cronograma de postagens nas redes sociais te ajuda a ter bom engajamento. No entanto, podem faltar ideias para criar legendas atraentes ou threads que sejam relevantes para o seu público-alvo. Com o comando “Crie uma legenda cativante”, é possível gerar captions interessantes que vão ajudar a manter seu perfil ativo e conquistar sua audiência. A ferramenta sugere, até mesmo, emojis e hashtags.

O ChatGPT também consegue criar fios (threads) com vários tuítes sobre qualquer assunto, basta usar o comando “Crie uma thread com tantos tweets sobre esse assunto”. Ao usar esses prompts, é válido informar palavras-chave relevantes que devem ser citadas na legenda. Assim, a publicação ficará personalizada e voltada para os seus seguidores.

Prompt 1 : “Escreva uma legenda com mensagem positiva para uma foto no Instagram que tenha as palavras-chave ‘beleza’, ‘felicidade’ e ‘amor’”;

: “Escreva uma legenda com mensagem positiva para uma foto no Instagram que tenha as palavras-chave ‘beleza’, ‘felicidade’ e ‘amor’”; Prompt 2: “Escreva uma thread de 3 tuítes sobre inteligência artificial”.

Criando posts para redes socias com IA — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

8. Faça um quiz sobre qualquer coisa, pessoa ou área do conhecimento

O quiz é uma ótima opção de entretenimento em grupo, seja para usar em eventos corporativos, sala de aula ou apenas como diversão entre amigos. Porém, nem sempre é fácil criá-los. Com o comando “Crie um quiz sobre esse tema”, o ChatGPT é capaz de gerar automaticamente uma série de perguntas e respostas sobre qualquer assunto ou área de conhecimento.

Além disso, é possível personalizar o teste conforme o objetivo, ajustando o grau de dificuldade e a variedade das perguntas. Vale ressaltar, no entanto, que o ChatGPT pode cometer erros. Sendo assim, é importante conferir o quiz para se certificar de que não há informações equivocadas ou imprecisas.

Prompt: “Faça um quiz difícil sobre Harry Potter”.

Criando quiz sobre Harry Potter com o ChatGPT — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

9. Faça poemas ou músicas sobre qualquer tema

É possível criar poemas e músicas de qualquer estilo com a ajuda do ChatGPT, basta usar o comando “Crie uma música sobre” ou “Crie um poema sobre” e indicar o tema. A ferramenta permite ainda que o usuário personalize a obra, ditando o ritmo, a quantidade de versos, tipo de rimas e até o estilo de algum artista.

É importante apontar que existe uma grande discussão sobre os direitos autorais ligados às obras criadas por IA. Afinal, a tecnologia gera conteúdos com base em trabalhos de outras pessoas, abrindo margem para debates sobre propriedade intelectual, plágio e possível compensação aos autores originais. Sendo assim, é aconselhável tomar cuidado ao usar músicas e poemas criados pelo ChatGPT ou qualquer software com inteligência artificial generativa para uso comercial.

Prompt: “Crie uma música no estilo Rap sobre empanadas”.

Compondo uma música com o ChatGPT — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

10. Responda como se fosse (uma celebridade, personagem)

Já imaginou como seria entrevistar um famoso? O ChatGPT torna isso possível. Basta fazer qualquer pergunta e pedir para que o software responda como uma figura pública ou personagem específico. A ferramenta irá gerar um feedback respeitando a personalidade, características marcantes, bordões e frases conhecidas da pessoa.

Prompt: “Responda como se fosse o Faustão: Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha?”.

ChatGPT respondendo como Faustão — Foto: Foto: Reprodução/Juliana Villarinho

11. Simule uma entrevista de emprego

É normal ficar tenso para uma entrevista de emprego e ter receio de não saber como responder às perguntas. Ao usar o comando “Simule uma entrevista de emprego”, o ChatGPT cria um cenário com perguntas e respostas comuns nessas entrevistas, ajudando o usuário a praticar e aperfeiçoar suas habilidades. Dessa forma, o candidato irá se sentir mais preparado para um processo seletivo.

Para ter uma experiência ainda mais personalizada, é recomendável incluir a área de atuação no comando. Assim, o chatbot conseguirá criar perguntas mais específicas e próximas da realidade.

Prompt: “Simule uma entrevista de emprego na área de T.I”.