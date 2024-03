“Cometa do Diabo” será visível no Acre nas próximas semanas; saiba como observar

O 12P/Pons-Brooks, conhecido como “Cometa do Diabo”, poderá ser visível da Terra nas próximas semanas, principalmente no Acre, a partir do dia 21 de abril. Neste dia, o cometa chegará mais perto do Sol. Segundo a CNN, as aparições do cometa costumam ser brilhantes devido a explosões de gás e poeira sendo liberados debaixo de sua superfície. O cometa demora 71,3 anos para dar uma volta em torno do Sol.

O nome do cometa faz referência ao seu formato de chifre, resultado da pressão da radiação do Sol que formou uma cauda de gás e poeira. Embora haja uma expectativa de que seja possível observar o cometa a olho nu, não há garantias e tem sido indicado o uso de binóculos.

O Cometa do Diabo é um cometa do tipo Halley, que são caracterizados por serem periódicos.

Como observar o “Cometa do Diabo”

Para observar o corpo celeste, as pessoas deverão olhar para o horizonte oeste, na mesma direção do pôr do Sol. Na Região Norte, mais especificamente no Acre, o cometa permanecerá visível até por volta das 19h50, porque o estado está no extremo leste do Brasil.

Por estarem mais próximos da Linha do Equador, as regiões Norte e Nordeste terão a chance de presenciar o corpo celeste a uma altura melhor antes de outros lugares do Brasil.

O dia 2 de junho é a data em que o cometa ficará mais perto da Terra, mas não há perigo de colisão. A proximidade do 12P/Pons-Brooks com o planeta não significa que será mais fácil de vê-lo, já que estará mais longe do Sol.