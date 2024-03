“Como piloto e apaixonado pela aviação, lamento”, diz Gladson sobre desastre aéreo

Após a queda de um avião de pequeno porte no final da manhã desta segunda-feira (18), o governador Gladson Cameli lamentou nas redes sociais a morte do empresário Sidney Hoyle e desejou, ainda, saúde aos seis sobreviventes do acidente. A aeronave caiu a 1 km da pista de Manoel Urbano, no interior do Acre.

“Como piloto e um apaixonado pela aviação, lamento o acidente aéreo ocorrido no final da manhã desta segunda-feira, 18, em Manoel Urbano. Minhas condolências à família do empresário Sidney Hoyle, que infelizmente não sobreviveu. Que Deus dê a saúde aos seis sobreviventes que agora têm a chance de um recomeço”, disse na publicação.

O governador disse que apesar da notícia triste, não pode deixar de reafirmar a sua confiança na aviação e na missão dos pilotos.

Acidente aéreo

Um avião de pequeno porte, modelo Cessna Skyline, estava com 7 pessoas a bordo, sendo quatro homens e três mulheres. O avião caiu a 1 km da cabeceira da pista de Manoel Urbano, na manhã desta segunda-feira (18). As informações foram confirmadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e Polícia Militar. O avião estava saindo de Manoel Urbano com destino à Santa Rosa do Purus.

Os feridos estão sendo levados para o hospital de Manoel Urbano, onde devem passar por avaliação e possível remoção, caso necessário pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), segundo uma nota publicada pelo Governo do Estado.

Veja a lista de passageiros identificados:

Roner Mendes, 59 anos, o piloto da aeronave, ele segue em estado grave.

Suani Camelo, 30 anos, segue entubada, em estado grave.

Mateus Jeferson Fonte, 26 anos, em estado estável.

Amélia Cristina Rocha, 28 anos, em estado grave.

Bruno Fernando dos Santos, 36 anos, dentista, em estado estável

Delisiane Salomão Calisto, 15 anos, em estado estável.

Sidney Hoyle, único óbito do acidente.