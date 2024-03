Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré tem data definida para reabertura; veja

O Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM) está programado para ser parcialmente reaberto ao público em 30 de abril, possibilitando o acesso às praças e ao museu.

EFMM reabre parcialmente no dia 30 de abril/Foto: ReproduçãoO acordo, selado durante uma reunião no Ministério Público Federal (MPF) em Porto Velho (RO), estabelece que a Prefeitura Municipal de Porto Velho assumirá a gestão direta do museu pelos próximos três meses, cuidando da organização das visitas, vigilância e energia elétrica.

A empresa Amazon Fort continuará responsável pela limpeza e manutenção da área, assumindo a gestão do museu após o período de três meses. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) orientará a localização dos banheiros químicos, com a Amazon Fort encarregada de seguir as diretrizes na elaboração do projeto.

A iniciativa, liderada pelo MPF, visa restabelecer um dos principais pontos turísticos de Rondônia, conforme ressaltado pelo procurador da República Gabriel de Amorim. A reunião contou com a participação de representantes do Iphan, da Amazon Fort, do Ministério Público Estadual, da Superintendência do Patrimônio da União (SPU) e da Prefeitura Municipal de Porto Velho.