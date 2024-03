Diferente dos eventos que aconteceram na capital, a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro no município de Senador Guiomard (AC) teve baixa adesão do público.

Na agenda, Bolsonaro deve acompanhar as obras de construção de 31 casas populares, no Conjunto Chico Paulo, feitas com emendas do senador Marcio Bittar, no valor de R$ 5 milhões.

Menos de 300 pessoas foram até o local para ver o ex-presidente, a prefeita do município e o senador.

Veja fotos de Juan Diaz para o ContilNet: