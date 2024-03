Concurso Caixa: quem pode pedir isenção da taxa de inscrição?

O edital do Concurso Caixa já foi publicado e as inscrições ocorrem entre os dias 29 de fevereiro a 25 de março no site da organizadora Cesgranrio! A taxa de participação varia entre R$ 50,00 a R$ 65,00.

Apesar da obrigatoriedade do pagamento do boleto para a validação da inscrição, é possível realizar o pedido de isenção da taxa até o dia 7 de março. Para isso, é necessário comprovar alguns requisitos, tais como:

possuir inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais;

ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;

pertencer a uma “família de baixa renda”, segundo a Lei nº 13.656.

O pedido de isenção da taxa deve ser feito diretamente no site da Cesgranrio, onde será necessário o envio dos documentos que justifiquem o requerimento.

No dia 14 de março será divulgado o resultado preliminar dos pedidos deferidos. Nesse sentido, os candidatos que não tiverem o benefício concedido podem entrar com recurso até 15 de março.

Panorama do Concurso Caixa

O edital do Concurso Caixa oferta 4.050 vagas de nível médio e superior para diversos cargos; veja quais são eles:

Nível médio

Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR;

Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR;

Nível superior

Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.

Os futuros aprovados receberão as seguintes remunerações:

Técnico Bancário Novo : R$ 3.762,00

: R$ 3.762,00 Técnico Bancário Novo para a área de TI: R$ 3.762,00

R$ 3.762,00 Médico do Trabalho: R$ 11.186,00

R$ 11.186,00 Engenheiro de Segurança do Trabalho: R$ 14.915,00

Além disso, veja os benefícios ofertados aos servidores:

Auxílio refeição/alimentação: R$ 1.014,42;

Auxílio cesta alimentação: R$ 799,38;

Auxílio creche/ auxílio babá: R$ 602,81 (por filho, desde o nascimento até a idade de 71 meses);

Participação de plano de saúde

Subsídio para a prática de atividades físicas

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente;

Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

Programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e

Contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens.

As inscrições ocorrem até o dia 25/03/2024 no site da Cesgranrio, mediante as seguintes taxas de participação:

Nível médio: R$ 50,00; e

Nível superior: R$ 65,00.

Confira ainda as etapas e provas do Concurso Caixa:

Técnico bancário novo

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório;

– Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova de Redação de caráter eliminatório;

Prova de Redação de caráter eliminatório; 3ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e

– Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Médico e engenheiro

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

– Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório;

– Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório; 3ª Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;

– Avaliação de Títulos, de caráter classificatório; 4ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e

– Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e 5ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

É importante lembrar que a prova objetiva, aplicada em 26 de maio, contará com 60 (técnico bancário) e 70 questões (médico e engenheiro) de múltipla escolha. A seguir você confere as disciplinas exigidas no edital:

Técnico Bancário Novo

Conhecimentos básicos Língua Portuguesa : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Língua Inglesa : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Matemática Financeira : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Noções de Probabilidade e Estatística : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Comportamentos éticos e compliance : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos.

Conhecimentos Específicos Conhecimentos Bancários : 15 (quinze) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 15 (quinze) pontos; Conhecimentos de Tecnologia da Informação e Comunicação : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Conhecimentos e Comportamentos Digitais : 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Atendimento Bancário : 10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 10 (dez) pontos.



Técnico Bancário Novo para área de T.I.

Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos. Língua Inglesa: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos. Matemática Financeira: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos. Noções de Probabilidade e Estatística: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos. Comportamentos éticos e compliance: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos.

Conhecimentos Específicos Tecnologia da Informação: 30 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 30 pontos. Conhecimentos e Comportamentos Digitais: 5 questões, cada uma valendo 1 ponto, totalizando 5 pontos.



Médico do Trabalho

Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa: 10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 10 (dez) pontos; Língua Inglesa: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Conhecimentos e comportamentos digitais: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Comportamentos éticos e compliance: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Noções de Probabilidade e Estatística: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos

Conhecimentos Específicos Conhecimentos Médicos Gerais: 10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 10 (dez) pontos. Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador: 15 (quinze) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 15 (quinze) pontos. Legislação Específica: 10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 10 (dez) pontos. Auditoria Médica e Plano de Saúde: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos.



Engenheiro de Segurança do Trabalho

Conhecimentos Básicos Língua Portuguesa: 10 (dez) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 10 (dez) pontos; Língua Inglesa: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Conhecimentos e comportamentos digitais: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Comportamentos éticos e compliance: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos; Noções de Probabilidade e Estatística: 5 (cinco) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 5 (cinco) pontos.

Conhecimentos Específicos Saúde e Segurança no Trabalho: 40 (quarenta) questões com valor de 1 (um) ponto cada, subtotalizando 40 (quarenta) pontos.



A prova de redação, por sua vez, é voltada ao cargo de Técnico Bancário e consiste na produção de um texto dissertativo-argumentativo.

A prova discursiva, para médicos e engenheiros, exigirá que o candidato responda a uma questão dissertativa acerca de um tema ligado aos Conhecimentos Específicos.

Por fim, a análise de títulos é destinada aos cargos de nível superior e diz respeito a atribuição de pontos para as especializações acadêmicas e profissionais dos candidatos.

Resumo do Concurso Caixa