Concurso Caixa tem edital alterado: veja retificações

O edital do Concurso Caixa sofreu mais uma retificação! De acordo com a publicação feita no Diário Oficial desta quarta-feira (6), as mudanças ficam por conta dos requisitos exigidos para o cargo de Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Onde lê-se:

Requisito Básico: diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em arquitetura ou engenharia, com registro no CREA e curso de pós-graduação em segurança no trabalho com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ambos emitidos até a data de admissão.

Deve-se ler:

Diploma devidamente registrado de conclusão de curso de graduação em arquitetura, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou engenharia, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e curso de pós-graduação em segurança no trabalho com carga horária mínima de 360 horas, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), ambos emitidos até a data de admissão.

Além disso, o horário estabelecido para o término das inscrições também foi alterado: das 16h para 23h59 do dia 25 de março. Essas e as demais alterações você encontra, na íntegra, clicando aqui!

Panorama do Concurso Caixa

O edital do Concurso Caixa dispõe de 4.050 oportunidades de níveis médio e superior de formação, com salário inicial que alcança a faixa de R$ 14.915,00.

Confira a distribuição entre as vagas:

Nível médio

Técnico Bancário Novo: 1600 + 400 CR;

Técnico Bancário Novo para a área de TI: 1600 + 400 CR;

Nível superior

Médico do Trabalho: 23 + 5 CR; e

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 17 + 5 CR.

No que diz respeito aos salários e benefícios, veja:

Técnico Bancário Novo: R$ 3.762,00

Técnico Bancário Novo para a área de TI: R$ 3.762,00

Médico do Trabalho: R$ 11.186,00

Engenheiro de Segurança do Trabalho: R$ 14.915,00

Auxílio refeição/alimentação: R$ 1.014,42;

Auxílio cesta alimentação: R$ 799,38;

Auxílio creche/ auxílio babá: R$ 602,81 (por filho, desde o nascimento até a idade de 71 meses);

Participação de plano de saúde

Subsídio para a prática de atividades físicas

Possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

Participação nos lucros e nos resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo coletivo vigente;

Possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

Possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

Programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes; e

Contrato de trabalho regido pela CLT e, portanto, com direito a FGTS, dentre outras vantagens.

As inscrições estarão abertas no site da Cesgranrio até o dia 25 de março, mediante as seguintes taxas:

Nível médio: R$ 50,00; e

Nível superior: R$ 65,00.

Se você tem interesse no certame, confira abaixo as etapas e provas e prepare-se!

Técnico bancário novo

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório;

– Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas de caracteres eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova de Redação de caráter eliminatório;

Prova de Redação de caráter eliminatório; 3ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e

– Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras, de caráter eliminatório; e 4ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Médico e engenheiro

1ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

– Avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Etapa – Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório;

– Prova Discursiva de caráter classificatório e eliminatório; 3ª Etapa – Avaliação de Títulos, de caráter classificatório;

– Avaliação de Títulos, de caráter classificatório; 4ª Etapa – Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e

– Procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas a pessoas negras; e 5ª Etapa – Procedimentos Admissionais para comprovação do atendimento aos requisitos e condições necessárias para contratação e Exames Médicos Admissionais, de caráter eliminatório.

Resumo do Concurso Caixa