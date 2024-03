Concurso ICMBio solicita novas vagas para o Acre em novo edital; saiba mais

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio segue na luta por um novo concurso público. Após solicitar 730 vagas para cargos de nível superior, o órgão reiterou seu pedido.

Agora, foram solicitadas 908 vagas, sendo 534 para Analista Ambiental e 374 para Analista Administrativo.

Questionados sobre quando o próximo edital deve ser publicado, o Instituto afirma que depende de autorização do Governo Federal.

Vale lembrar que, recentemente, noticiamos uma fala da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmando que novos concursos para o IBAMA, ICMBio e Serviço Florestal serão realizados em 2025.

Além disso, a própria ministra da Gestão e da Invocação, Esther Dweck, já confirmou que novos concursos federais serão realizados até o final da gestão Lula, em 2026.

O último concurso, realizado em 2021, segue vigente até junho. Ao fim desse prazo, não poderá ser prorrogado novamente.

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio

Status: vigente até 06/2024

vigente até 06/2024 Banca: Cebraspe

Cebraspe Vagas: 171 vagas + 320 provimentos adicionais

171 vagas + 320 provimentos adicionais Salário inicial reajustado : R$ 3.930,20 e R$ 8.817,72

: R$ 3.930,20 e R$ 8.817,72 Edital: ICMBio 2021

Ademais, recentemente, o Ministério da Gestão e Inovação autorizou o provimento adicional de 320 vagas para o certame.

Provimento adicional de 160 vagas anunciado em 16/06

Provimento adicional de 160 vagas anunciado em 18/07

Em paralelo, também solicita a transformação de cargos de nível médio em nível superior, assim como a posterior autorização para provimentos de cargos de Analistas.

Confira, neste artigo, as principais informações e novidades a respeito do concurso ICMBio.

Situação atual Transformação de cargos



Carreira Cargos vagos Remuneração Requisitos Atribuições



Último concurso (2021) Inscritos e abstenções Etapas do concurso Prova objetiva Prova discursiva

Ficha técnica

Concurso ICMBio: situação atual (novo edital)

O Instituto enviou ao Ministério da Gestão e da Inovação, em dezembro de 2023, uma nova solicitação para realização de concurso público. O certame visa o provimento de 908 vagas, sendo:

Analista Ambiental: 534 vagas;

534 vagas; Analista Administrativo: 374 vagas.

Apesar da autorização ainda não ter sido concedida, a ministra Marina Silva já afirmou em diversas ocasiões que será realizado novo concurso, não só para o ICMBio, mas também para o IBAMA.

Transformações de cargos

Foi enviado em 2023 à ministra Marina Silva um pedido de transformação de 589 cargos de Técnico de nível intermediário em 207 cargos de nível superior, sem aumento de despesas.

Em coletiva de imprensa realizada em julho do ano passado, foi anunciada a transformação de um quantitativo menor, conforme tabela abaixo:

Concurso ICMBio: carreira Cargos vagos

Segundo dados de março de 2024, existem 1.150 cargos vagos no ICMBio. Confira abaixo a distribuição:

571 vagos – Analista Administrativo;

– Analista Administrativo; 535 vagos – Analista Ambiental;

– Analista Ambiental; 13 vagos – Técnico Administrativo;

– Técnico Administrativo; 31 vagos – Técnico Ambiental.

Estrutura remuneratória

Foi sancionado o reajuste salarial de 9% dos servidores do executivo federal. Com isso, as remunerações do ICMBio passaram a ser as seguintes:

Analista Administrativo e Analista Ambiental: de R$ 8.089,64 para R$ 8.817,72

de R$ 8.089,64 para Técnico Administrativo e Técnico Ambiental: de R$ 3.605,34 para R$ 3.930,20

Requisitos das vagas

Analista Ambiental: diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Técnico Ambiental: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio ou curso técnico equivalente, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente.

Atribuições dos cargos

Analista Ambiental

Planejamento ambiental, organizacional e estratégico afeto à execução das políticas nacionais de meio ambiente, formuladas no âmbito da União, em especial as que se relacionem com as seguintes atividades: regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental;

Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental;

Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros;

Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção;

Estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.

Técnico ambiental

Prestação de suporte e apoio técnico especializado às atividades dos Gestores e Analistas Ambientais, execução de atividades de coleta;

Seleção e tratamento de dados e informações especializadas voltadas para as atividades finalísticas;

Orientação e controle de processo voltados às áreas de conservação, pesquisa, proteção e defesa ambiental.

Concurso ICMBio: último edital

O último concurso do ICMBio foi realizado em 2021, sob organização do Cebraspe. O certame foi prorrogado por mais um ano e segue vigente até junho de 2024.

Foram ofertadas 171 vagas para os cargos de Analista Ambiental (61) e Técnico Ambiental (110):

Distribuição de vagas ICMBio Inscritos e abstenções do concurso ICMBio

Foram registradas 33.217 inscrições, sendo 15.128 para Analista Ambiental e 18.089 para Técnico Ambiental. Segundo informações do Cebraspe, a abstenção foi de:

Nível superior: 43,09% (aproximadamente 6.519 mil faltosos);

(aproximadamente 6.519 mil faltosos); Nível médio: 47,89% (aproximadamente 8.663 mil faltosos).

Etapas

A avaliação dos candidatos foi realizada por meio de duas etapas, sendo uma prova objetiva (conhecimentos básicos e específicos) e uma prova discursiva.

Prova objetiva

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valeram 100,00 pontos para o cargo de Analista Ambiental e 120,00 pontos para Técnico Ambiental.

Conhecimentos básicos – Ambos os cargos Língua Portuguesa; Noções de Gestão; Noções de Direito Administrativo; Legislação; Integridade Pública; Atualidades; Noções de Informática.



Foi reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato ao cargo de Analista Ambiental que se enquadrasse em pelo menos um dos itens a seguir:

nota inferior a 8,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

nota inferior a 18,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2;

nota inferior a 30,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Quanto ao cargo de Técnico Ambiental, foi eliminado aquele que:

nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos P1;

nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos P2; e

nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Prova discursiva

A prova discursiva valeu 30,00 pontos e consistiu de:

a) Analista Ambiental: um texto dissertativo de até 45 linhas, abordando uma situação-problema a respeito de temas relacionados aos conhecimentos específicos e relacionados à Amazônia.

b) Técnico Ambiental: uma redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de tema relacionado ao meio ambiente e à Amazônia.