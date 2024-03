Concurso público do Tribunal de Justiça tem mais de 16 mil inscritos, com 1551 vagas

O concurso público do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que conta com 91 vagas diretas, com mais 1.460 para cadastro de reserva, conta com mais de 16 mil inscritos. As inscrições estavam abertas até o dia 1º de março, com o resultado das inscrições sendo divulgados na última segunda-feira (11), as provas acontecerão no próximo dia 24.

O exame terá 4h30m de duração, e será realizado em Cruzeiro do Sul e Rio Branco, com vagas para 18 comarcas diferentes, tanto para nível médio quanto para nível superior, contando com provas durante a manhã e tarde, respectivamente.

Maiores informações acerca dos horários e locais de prova serão disponibilizadas a partir do dia 19 de março, conforme previsto em edital.