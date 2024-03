Concurso Sefaz tem mais de 22 mil inscritos; confira a demanda

O concurso Sefaz AC da Secretaria de Fazenda do Estado do Acre oferta 164 vagas, com salários de até R$ 20 mil. A aplicação das provas objetivas e discursivas acontecerá no dia 2 de junho.

Segundo a banca Cebraspe, o concurso registrou um total de 22.639 inscrições para os quatro cargos disponíveis. Confira a seguir o detalhamento.

Concurso Sefaz AC: demanda de inscritos

Técnico da Fazenda Estadual

O cargo de Técnico da Fazenda Estadual atraiu o maior número de candidatos, com um total de 13.799 inscrições para apenas 60 vagas disponíveis. Isso significa que houve uma média de aproximadamente 229.98 candidatos concorrendo por cada vaga.

Área Inscritos Total Vagas Total Demanda Total Vagas Ampla Demanda Ampla Inscritos PcD Vagas para PcD Demanda PcD Técnico da Fazenda Estadual 13799 60 229.98 57 242.09 164 3 54.67

Especialista da Fazenda Estadual

Já o cargo de Especialista da Fazenda Estadual teve um total de 5.611 inscrições, para 47 vagas, o que significa que há uma média de 119.38 candidatos competindo por cada vaga disponível.

Área Inscritos Total Vagas Total Demanda Total Vagas Ampla Demanda Ampla Inscritos PcD Vagas para PcD Demanda PcD Especialista da Fazenda Estadual 5611 47 119.38 44 127.52 143 3 47.67

Auditor da Receita Estadual

No caso do cargo de Auditor da Receita Estadual, foram contabilizadas 2.973 inscrições para as 48 vagas, resultando em uma média de aproximadamente 61.94 candidatos por vaga:

Contador

O cargo de Contador, com menor número de inscrições, possui 256 candidatos concorrendo, representando uma média de 28.44 candidatos por vaga.

Área Inscritos Total Vagas Total Demanda Total Vagas Ampla Demanda Ampla Inscritos PcD Vagas para PcD Demanda PcD Contador 256 9 28.44 8 32.00 1 1 1.00

Resumo do concurso Sefaz AC