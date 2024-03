Concurso TJ Acre: provas serão em maio; veja o cronograma

As provas do concurso TJ Acre foram aplicadas no dia 24 de março de 2024, sendo registrado um problema na execução. A questão discursiva da prova para o cargo de Analista Judiciário – área judicial/judiciária apresentou inconsistências prejudicando os candidatos.

O Tribunal de Justiça do Acre informou em seu Portal Oficial que as provas para este cargo serão reaplicadas no dia 12 de maio de 2024, no período da manhã.

Um novo cronograma também foi disponibilizado. O documento é exclusivo para o cargo de Analista Judiciário – área judicial/judiciária. Veja em “situação atual”.

O certame oferta 91 vagas imediatas e 1.460 para formação de cadastro reserva, com salários que variam de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20.

As oportunidades são para os cargos de técnico e analista em diversas especialidades.

O Instituto Verbena foi escolhido para planejar e executar o edital.

Concurso TJ Acre: situação atual

Clique nos links para ter acesso aos documentos indicados.

“Está em curso contratação de empresa para execução do concurso. Quando tivermos mais informações, a Comunicação do TJ AC irá divulgar nas páginas oficiais”.

02 de novembro de 2023: concurso anunciado

16 de março de 2023 – comissão formada

Concurso TJ Acre: remuneração e benefícios

De acordo com o edital de abertura as remunerações dos cargos são as seguintes:

Cargos Remuneração Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico em Microinformática R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico Judiciário R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho R$ 4.659,20 Analista Judiciário – Analista de Banco de Dados R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Ciência de Dados R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Infraestrutura de TI R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Redes de Computadores R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Monitoramento de TI R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Negócios de TI R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Projetos de TI R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Segurança da Informação R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Sistemas R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analista de Suporte R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Web Designer R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Administrador R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Arquiteto R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Arquivista R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Comunicação Social R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Contador R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Direito (Área Administrativa) R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Economista R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Educador Físico R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Enfermeiro R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Engenheiro Civil R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Estatístico R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Fisioterapeuta R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Médico R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Odontólogo R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Pedagogo R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Psicólogo R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Serviço Social R$ 5.678,40 (30h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Direito (Área Judicial) R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Oficial de Justiça R$ 7.571,20

Progressão das remunerações

Com o tempo de trabalho os vencimentos básicos vão aumentando. Veja a seguir os valores na íntegra:

Cargos de Nível Superior 20h

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO D 5 R$ 6.638,08 D 4 R$ 6.444,74 D 3 R$ 6.257,01 D 2 R$ 6.074,78 D 1 R$ 5.897,85 C 5 R$ 5.737,26 C 4 R$ 5.559,29 C 3 R$ 5.397,36 C 2 R$ 5.240,16 C 1 R$ 5.087,52 B 5 R$ 4.939,35 B 4 R$ 4.773,08 B 3 R$ 4.655,81 B 2 R$ 4.520,21 B 1 R$ 4.388,54 A 5 R$ 4.260,73 A 4 R$ 4.136,63 A 3 R$ 4.016,14 A 2 R$ 3.899,17 A 1 R$ 3.785,60

Cargos de Nível Superior 30h

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO D 5 R$ 9.957,10 D 4 R$ 9.667,10 D 3 R$ 9.385,53 D 2 R$ 9.112,17 D 1 R$ 8.846,76 C 5 R$ 8.589,09 C 4 R$ 8.338,92 C 3 R$ 8.096,04 C 2 R$ 7.860,23 C 1 R$ 7.631,29 B 5 R$ 7.409,04 B 4 R$ 7.193,22 B 3 R$ 6.983,72 B 2 R$ 6.780,30 B 1 R$ 6.582,82 A 5 R$ 6.391,08 A 4 R$ 6.204,95 A 3 R$ 6.024,21 A 2 R$ 5.848,75 A 1 R$ 5.678,40

Cargos de Nível Superior 40h

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO D 5 R$ 13.276,14 D 4 R$ 12.889,46 D 3 R$ 12.514,04 D 2 R$ 12.149,55 D 1 R$ 11.795,68 C 5 R$ 11.452,12 C 4 R$ 11.118,56 C 3 R$ 10.794,73 C 2 R$ 10.480,32 C 1 R$ 10.175,07 B 5 R$ 9.878,70 B 4 R$ 9.590,96 B 3 R$ 9.311,61 B 2 R$ 9.040,40 B 1 R$ 8.777,10 A 5 R$ 8.521,46 A 4 R$ 8.273,25 A 3 R$ 8.032,28 A 2 R$ 7.798,34 A 1 R$ 7.571,20

Cargos de Nível Médio 40h

CLASSE PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO D 5 R$ 8.169,93 D 4 R$ 7.931,99 D 3 R$ 7.700,94 D 2 R$ 7.476,65 D 1 R$ 7.258,89 C 5 R$ 7.047,47 C 4 R$ 6.842,92 C 3 R$ 6.642,90 C 2 R$ 6.449,43 C 1 R$ 6.261,57 B 5 R$ 6.079,19 B 4 R$ 5.902,13 B 3 R$ 5.730,23 B 2 R$ 5.563,33 B 1 R$ 5.401,29 A 5 R$ 5.243,97 A 4 R$ 5.091,24 A 3 R$ 4.942,94 A 2 R$ 4.798,98 A 1 R$ 4.659,20

Benefícios

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre oferta:

Auxílio-educação para programas de graduação, pós-graduação e de idiomas;

Assistência a saúde do servidor e de sua família (assistência médica, hospitalar, odontológica e psicológica);

Auxílio-alimentação.

Concurso TJ Acre: inscrições

As inscrições do Tribunal de Justiça do Acre puderam ser realizadas no período de 7 de fevereiro e 1º de março de 2024, no seguinte endereço eletrônico www.institutoverbena.ufg.br.

As taxas de inscrição foram as seguintes:

Cargos com nível de escolaridade Ensino Médio/Técnico Cargos com nível de escolaridade Ensino Superior R$ 100,00 (cem reais) R$ 120,00 (cento e vinte reais)

Isenção da taxa de inscrição

A isenção da taxa de inscrição esteve disponível para os seguintes candidatos:

inscrito(a) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membro de família de baixa renda;

candidato(a) eleitor convocado(a) e nomeado(a) pela Justiça Eleitoral do Acre mediante comprovação do serviço prestado à Justiça Eleitoral;

candidato(a) doador(a) de sangue;

candidato(a) doador(a) de medula óssea.

O período para a solicitação foi de 07 a 09 de fevereiro de 2024.

Concurso TJ Acre: cargos e vagas

O edital oferta 91 vagas imediatas mais 1.460 para a formação de cadastro de reserva.

O detalhamento é o seguinte:

Concurso TJ Acre – Vagas comarca do Rio Branco

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Administrador 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Sistemas 8 2 4 1 15 150 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Banco de Dados 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Ciência de Dados 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de

Infraestrutura de TI 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Redes de Computadores 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Monitoramento de TI 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Negócios de TI 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de

Projetos de TI 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Segurança da Informação 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Analista de Suporte 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Web Designer __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Arquiteto 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Arquivista 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Comunicação

Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Contador 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Direito (Área

Administrativa) 1 __ 1 __ 2 20 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Economista 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Educador Físico __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Enfermeiro 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Engenheiro Civil 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Engenheiro

Eletricista 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Engenheiro

Mecânico __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Estatístico 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Fisioterapeuta 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Médico 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Odontólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Pedagogo 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Psicólogo 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Serviço Social 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (Área Judiciária) 5 1 3 1 10 100 Técnico Judiciário/Oficial de Justiça 1 __ __ __ 1 10 Técnico Judiciário/Agente de Polícia Judicial __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico em Segurança do Trabalho __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico em Microinformática 1 __ __ __ 1 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário 6 1 3 __ 10 100

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Acrelância

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área

judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Assis Brasil

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área

judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça 1 __ __ __ 1 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Brasiléia

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça 1 __ __ __ 1 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Bujari

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Capixaba

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Cruzeiro do Sul

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 4 __ __ __ 4 50 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 50

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Epitaciolândia

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Feijó

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Mâncio Lima

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Manuel Urbano

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Plácido de Castro

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Porto Acre

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Rodrigues Alves

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Senador Guiomard

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Sena Madureira

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Tarauacá

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Psicólogo __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Técnico Administrativa/Serviço Social __ __ __ __ __ 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Concurso TJ Acre – Vagas comarca Xapuri

CARGOS/ÁREA/ESPECIALIDADE AC1 PcD2 N3 I4 Total CR4 Analista Judiciário – Área Judiciária/Direito (área judicial) 1 __ __ __ 1 10 Analista Judiciário – Área Judiciária/Oficial de Justiça __ __ __ __ __ 10 Técnico Judiciário/Técnico Judiciário __ __ __ __ __ 10

Legenda:

1AC – Ampla Concorrência

2PcD – Pessoa com Deficiência

3N – Negra/o

4I – Indígena

CR4 – Cadastro de Reserva

Requisitos dos cargos

Acompanhe os requisitos para concorrer a cada um dos cargos:

Cargos Requisitos Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial Diploma de conclusão de ensino médio completo. Técnico Judiciário – Técnico em Microinformática Diploma de conclusão de ensino médio completo. Técnico Judiciário – Técnico Judiciário Diploma de conclusão de ensino médio completo. Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho Diploma de conclusão de ensino médio completo, acrescido de curso técnico na área. Analista Judiciário – Analista de Banco de Dados Diploma de conclusão de curso superior específico na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Ciência de Dados Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Infraestrutura de TI Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Redes de Computadores Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Monitoramento de TI Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Negócios de TI Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Projetos de TI Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Segurança da Informação Diploma de conclusão do curso superior na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Sistemas Diploma de conclusão de curso superior específico na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Analista de Suporte Diploma de conclusão de curso superior específico na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Web Designer Diploma de conclusão de curso superior específico na área de Tecnologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Administrador Diploma de conclusão do curso superior em Administração, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Arquiteto Diploma de conclusão do curso superior em Arquitetura, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Arquivista Diploma de conclusão do curso superior em Arquivologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Comunicação Social Diploma de conclusão do curso superior em Comunicação Social, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Contador Diploma de conclusão do curso superior em Contabilidade, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Direito (Área Administrativa) Diploma de conclusão do curso superior em Direito, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Economista Diploma de conclusão do curso superior em Economia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Educador Físico Diploma de conclusão do curso superior em Educação Física, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Enfermeiro Diploma de conclusão do curso superior em Enfermagem, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Engenheiro Civil Diploma de conclusão do curso superior em Engenharia Civil, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista Diploma de conclusão do curso superior em Engenharia Elétrica, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico Diploma de conclusão do curso superior em Engenharia Mecânica, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Estatístico Diploma de conclusão do curso superior em Estatística, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Fisioterapeuta Diploma de conclusão do curso superior em Fisioterapia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Médico Diploma de conclusão do curso superior em Medicina, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Odontólogo Diploma de conclusão do curso superior em Odontologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Pedagogo Diploma de conclusão do curso superior em Pedagogia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Psicólogo Diploma de conclusão do curso superior em Psicologia, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Serviço Social Diploma de conclusão do curso superior em Serviço Social, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Direito (Área Judicial) Diploma de conclusão do curso superior em Direito, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver. Analista Judiciário – Oficial de Justiça Diploma de conclusão do curso superior em Direito, reconhecido pelo MEC, e inscrição no respectivo Conselho Profissional, quando houver.

Cargos vagos

De acordo com o informações do Portal da Transparência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, são 1.262 cargos vagos, sendo:

Analista Judiciário – (diversas especialidades) 748 cargos vagos;

Técnico Judiciário – (diversas especialidades)- 514.

Os dados são de abril de 2023.

Concurso TJ Acre: carreira

A Lei Complementar nº 258, de 29 de janeiro de 2013 dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras do Tribunal de Justiça do Estado do Acre.

De acordo com o documento, o desenvolvimento nas carreiras são realizados por meio de progressão e promoção:

Progressão é a passagem do servidor da referência vencimental em que se encontra para a seguinte, dentro da mesma classe da carreira;

Promoção é a passagem do servidor da última referência vencimental da classe em que se encontra para a primeira referência da classe seguinte.

O interstício é de 18 meses.

Ainda será possível ter acesso aos seguintes adicionais:

AE – CAP. (AE- Capacitação) – Devida aos servidores que adquirem horas de ações de capacitação previstas no plano anual de capacitação do Poder Judiciário;

AE – ESP. (AE – Especialização) – Voltada para os servidores que adquirem certificado de especialização, título de mestre e título de doutor.

Concurso TJ Acre: etapas de prova

Os candidatos serão avaliados por três etapas: prova objetiva, prova discursiva/redação e avaliação de títulos.

As provas foram aplicadas no dia 24 de março de 2024.

As provas para o cargo de Analista Judiciário – área judicial/judiciária foram remarcadas para o dia 12 de maio de 2024.

Prova objetiva do concurso TJ Acre

A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento teórico do(a) candidato(a) necessário ao desempenho do cargo e valerá 100,0 (cem) pontos.

As questões da prova serão do tipo múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas (A, B, C, D), das quais apenas uma é correta.

Disciplinas

Veja a seguir a organização das provas e as disciplinas que serão cobradas:

Cargos com nível de escolaridade Ensino Médio/Técnico

Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial, Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico Judiciário – Técnico Judiciário:

Disciplinas Nº de questões Peso Língua Portuguesa 10 2 Raciocínio Lógico e Matemático 05 1 Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre 05 1 Noções de Informática 05 1 Legislação 05 1 Conhecimentos Específicos do Cargo 30 2

Técnico Judiciário – Técnico em Microinformática:

Disciplinas Nº de questões Peso Língua Portuguesa 10 2 Raciocínio Lógico e Matemático 05 1 Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre 05 1 Legislação 10 1 Conhecimentos Específicos do Cargo 30 2

Cargos com nível de escolaridade Ensino Superior

Analista Judiciário – Direito (Área Judicial) e Analista Judiciário – Oficial de Justiça:

Disciplinas Nº de questões Peso Língua Portuguesa 05 1 Raciocínio Lógico e Matemático 05 1 Noções de Informática 05 1 Legislação 05 1 Conhecimentos Específicos do Cargo 40 2

Analista Judiciário – Administrador, Analista Judiciário – Arquiteto, Analista Judiciário – Arquivista, Analista Judiciário – Comunicação Social, Analista Judiciário – Contador, Analista Judiciário – Direito (Área Administrativa), Analista Judiciário – Economista, Analista Judiciário – Engenheiro Civil, Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista, Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico, Analista Judiciário – Estatístico e Analista Judiciário – Pedagogo:

Disciplinas Nº de questões Peso Língua Portuguesa 10 2 Raciocínio Lógico e Matemático 05 1 Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre 05 1 Noções de Informática 05 1 Legislação 05 1 Conhecimentos Específicos do Cargo 30 2

Analista Judiciário – Educador Físico, Analista Judiciário – Enfermeiro Analista Judiciário – Fisioterapeuta, Analista Judiciário – Médico Analista Judiciário – Odontólogo, Analista Judiciário – Psicólogo e Analista Judiciário – Serviço Social:

Disciplinas Nº de questões Peso Língua Portuguesa 10 2 Raciocínio Lógico e Matemático 05 1 Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre 05 1 Noções de Informática 05 1 Saúde Pública 05 1 Conhecimentos Específicos do Cargo 30 2

Analista Judiciário – Analista de Banco de Dados, Analista Judiciário – Analista de Ciência de Dados, Analista Judiciário – Analista de Infraestrutura de TI, Analista Judiciário – Analista de Monitoramento de TI, Analista Judiciário – Analista de Negócios de TI, Analista Judiciário – Analista de Projetos de TI, Analista Judiciário – Analista de Redes de Computadores, Analista Judiciário – Analista de Segurança da Informação, Analista Judiciário – Analista de Sistemas, Analista Judiciário – Analista de Suporte e Analista Judiciário – Web Designer:

Disciplinas Nº de questões Peso Língua Portuguesa 10 2 Raciocínio Lógico e Matemático 05 1 Atualidades e História, Geografia e Conhecimentos Gerais do Brasil e do Acre 05 1 Legislação 10 1 Conhecimentos Específicos do Cargo 30 2

Prova discursiva do concurso TJ Acre

A Prova Discursiva será eliminatória e classificatória, sendo eliminado(a) do concurso o(a) candidato(a) que não obtiver, no mínimo, 60,0 (sessenta) pontos.

Avaliação de títulos do concurso TJ Acre

A Avaliação de Títulos é classificatória, pois não eliminará candidatos(as) que não apresentarem quaisquer títulos.

Confira no quadro a seguir, a organização das notas na Avaliação de Títulos

Título Valor Grau de Especialista na área de concentração afim a do cargo a que concorre, obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor, com carga horária mínima de 360 horas. 50,0 Grau de Especialista na área de concentração específica a do cargo a que concorre, obtido em

instituição devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor, com carga horária mínima de 360 horas. 60,0 Grau de Mestre na área de concentração afim a do cargo a que concorre, obtido em instituição

devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor. 70,0 Grau de Mestre na área de concentração específica a do cargo a que concorre, obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor. 80,0 Grau de Doutor na área de concentração afim a do cargo a que concorre, obtido em instituição

devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor. 90,0 Grau de Doutor na área de concentração específica a do cargo a que concorre, obtido em instituição devidamente credenciada, na forma da legislação em vigor. 100,0

A pontuação dos títulos não é cumulativa, ou seja, o(a) candidato(a) poderá apresentar somente 01 (um) título para concorrer na Prova de Títulos.

A organização das provas é a seguinte:

Cargos Nível de Escolaridade Etapa(s) Tipo(s) de Prova(s) Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial

Técnico Judiciário – Técnico em Microinformática

Técnico Judiciário – Técnico Judiciário

Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho Ensino Médio/Ensino

Técnico 2 Prova Objetiva e Prova de Redação Analista Judiciário – Analista de Banco de Dados

Analista Judiciário – Analista de Ciência de Dados

Analista Judiciário – Analista de Infraestrutura de TI

Analista Judiciário – Analista de Redes de Computadores

Analista Judiciário – Analista de Monitoramento de TI

Analista Judiciário – Analista de Negócios de TI

Analista Judiciário – Analista de Projetos de TI

Analista Judiciário –Analista de Segurança da Informação

Analista Judiciário – Analista de Sistemas

Analista Judiciário – Analista de Suporte Analista Judiciário – Web Designer Ensino Superior 2 Prova Objetiva e Avaliação de Títulos Analista Judiciário – Administrador

Analista Judiciário – Arquiteto

Analista Judiciário – Arquivista

Analista Judiciário – Comunicação Social

Analista Judiciário – Contador

Analista Judiciário – Direito (Área Administrativa)

Analista Judiciário – Economista

Analista Judiciário – Educador Físico

Analista Judiciário – Enfermeiro

Analista Judiciário – Engenheiro Civil

Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista

Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico

Analista Judiciário – Estatístico

Analista Judiciário – Fisioterapeuta

Analista Judiciário – Médico

Analista Judiciário – Odontólogo

Analista Judiciário – Pedagogo

Analista Judiciário – Psicólogo

Analista Judiciário – Serviço Social Ensino Superior 3 Prova Objetiva, Prova de Redação e Avaliação de Títulos Analista Judiciário – Direito (Área Judicial)

Analista Judiciário – Oficial de Justiça Ensino Superior 3 Prova Objetiva, Prova Discursiva e Avaliação de Títulos

Último concurso TJ Acre

O último certame foi publicado em 2012, foram oferecidas vagas para analista de sistemas (4); analista de suporte (2); assistente social (14); bibliotecário (1); contador (3); psicólogo (12); técnico em administração (1); técnico em comunicação social (1); técnico judiciário (49); auxiliar judiciário (13); motorista (2); e técnico em microinformática (3).

Analista Judiciário – área judiciária

Jornada de trabalho: 40h

Principais atribuições: – compreende os serviços realizados privativamente por bacharéis em Direito, abrangendo conciliação, processamento de feitos, além de análise e pesquisa de legislação, doutrina e repertório de jurisprudência, elaboração de pareceres jurídicos e assessoramento a magistrados.

Jornada de trabalho: 40h Principais atribuições: – compreende os serviços realizados privativamente por bacharéis em Direito, abrangendo conciliação, processamento de feitos, além de análise e pesquisa de legislação, doutrina e repertório de jurisprudência, elaboração de pareceres jurídicos e assessoramento a magistrados. Analista Judiciário – especialidade oficial de justiça

Jornada de trabalho: 40h

Principais atribuições: compreende os serviços realizados privativamente por bacharéis em Direito, abrangendo execução de mandados, citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos magistrados, avaliação de bens, inventários, lavraturas de termos de penhora e termos de certidões, condução de testemunhas nos casos previstos em lei e outros atos próprios ao processo judicial.

Jornada de trabalho: 40h Principais atribuições: compreende os serviços realizados privativamente por bacharéis em Direito, abrangendo execução de mandados, citações, intimações, notificações e outras diligências emanadas dos magistrados, avaliação de bens, inventários, lavraturas de termos de penhora e termos de certidões, condução de testemunhas nos casos previstos em lei e outros atos próprios ao processo judicial. Analista Judiciário – área técnico-administrativa

Jornada de trabalho: 40h

Principais atribuições: compreende atividades de natureza técnica, realizadas por graduados em cursos de nível superior, com formação ou habilitação específica, relacionadas ao planejamento, organização, coordenação, supervisão, controle e execução de tarefas relativas à gestão estratégica de recursos humanos, materiais e patrimoniais.

Jornada de trabalho: 40h Principais atribuições: compreende atividades de natureza técnica, realizadas por graduados em cursos de nível superior, com formação ou habilitação específica, relacionadas ao planejamento, organização, coordenação, supervisão, controle e execução de tarefas relativas à gestão estratégica de recursos humanos, materiais e patrimoniais. Técnico Judiciário – área judiciária

Jornada de trabalho: 40h

Principais atribuições: compreende atividades de nível intermediário, de natureza processual, referentes à execução de tarefas judiciárias relacionadas ao atendimento aos magistrados e às partes, à tramitação dos feitos, à realização de abertura e encerramento de audiências, às chamadas das partes, dos advogados e das testemunhas, à conciliação, à guarda e conservação de bens e processos e outras atividades judiciárias correlatas.

Jornada de trabalho: 40h Principais atribuições: compreende atividades de nível intermediário, de natureza processual, referentes à execução de tarefas judiciárias relacionadas ao atendimento aos magistrados e às partes, à tramitação dos feitos, à realização de abertura e encerramento de audiências, às chamadas das partes, dos advogados e das testemunhas, à conciliação, à guarda e conservação de bens e processos e outras atividades judiciárias correlatas. Técnico Judiciário – área judiciária

Jornada de trabalho: 40h

Principais atribuições: compreende atividades de nível intermediário, de natureza técnica, referentes à execução de tarefas de apoio administrativo relacionadas a recursos humanos, materiais e patrimoniais; contabilidade e finanças públicas, auditoria e controle interno; serviços de precatórios

Etapas de provas

Os candidatos aos cargos do concurso TJ Acre foram avaliados em 3 etapas, sendo elas: prova objetiva de conhecimentos básicos, de conhecimentos específicos e discursiva.

Prova objetiva

Os candidatos que concorreram a vagas de ensino médio e superior precisaram realizar prova objetiva com 50 questões de conhecimento básico e 70 de conhecimentos específicos.

Prova discursiva

A prova discursiva teve a pontuação de 10 pontos e consistiu na redação de um texto dissertativo.

Critérios para aprovação no concurso TJ Acre

Para a classificação, os candidatos precisaram tirar pelo menos 25 pontos na prova de conhecimentos básicos e 35 em específicos. Ou seja, ao todo foi necessário obter pelo menos 60 pontos. Na prova discursiva o mínimo era 5, de 10 pontos.

Resumo do concurso TJ Acre