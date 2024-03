Concurso TRF 1 iminente e tem como banca a FGV: Salário até R$ 13,2 mil

A banca examinadora do concurso público para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF 1) foi definida: a Fundação Getúlio Vargas (FGV), referência em excelência em concursos públicos.

A contratação da FGV foi publicada no Diário Oficial da União, o que significa que o edital do concurso está mais próximo do que nunca!

Serão ofertadas oportunidades de nível superior para os cargos de Técnico e Analista Judiciário para diversas oportunidades nos seguintes estados: Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal.

Concurso TRF 1: situação atual

Veja abaixo o histórico do concurso:

Concurso TRF1: remuneração e benefícios

A remuneração dos cargos de provimento efetivo das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário é composta pelo: Vencimento Básico do cargo e pela Gratificação Judiciária (GAJ), acrescida das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

Técnico Judiciário

Remuneração inicial Remuneração final (Classe A, padrão 1) (Classe C, padrão 13) Vencimento: R$ 3.554,02 Vencimento: R$ 5.336,35 GAJ: R$ 4.975,63 GAJ: R$ 7.470,89 Total: R$ 8.529,65 Total: R$ 12.807,24

Analista Judiciário

Remuneração inicial Remuneração final (Classe A, padrão 1) (Classe C, padrão 13) Vencimento: R$ 5.831,16 Vencimento: R$ 8.755,43 GAJ: R$ 8.163,62 GAJ: R$ 12.257,60 Total: R$ 13.994,78 Total: R$ 21.013,03

Estrutura Remuneratória

Confira nas tabelas a seguir o detalhamento dos valores do vencimento básico, Gratificação de Atividade Judiciário (GAJ), Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) e Gratificação de Atividade Externa – GAE, conforme cada classe e padrão.

Os valores estão atualizados de acordo com a tabela prevista para fevereiro de 2024.

Analista Judiciário

CARGO/ESCOLARIDADE CLASSE/PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO GAJ (140%) GAE (Válido somente para Oficial de Justiça Avaliador Federal) ** Analista/Superior A1 R$ 5.831,16 R$ 8.163,62 + (35%) Analista/Superior A2 R$ 6.006,09 R$ 8.408,53 + (35%) Analista/Superior A3 R$ 6.186,28 R$ 8.660,79 + (35%) Analista/Superior A4 R$ 6.538,91 R$ 9.154,47 + (35%) Analista/Superior A5 R$ 6.735,06 R$ 9.429,08 + (35%) Analista/Superior B6 R$ 6.937,12 R$ 9.711,97 + (35%) Analista/Superior B7 R$ 7.145,23 R$ 10.003,32 + (35%) Analista/Superior B8 R$ 7.359,59 R$ 10.303,43 + (35%) Analista/Superior B9 R$ 7.779,09 R$ 10.890,73 + (35%) Analista/Superior B10 R$ 8.012,46 R$ 11.217,44 + (35%) Analista/Superior C11 R$ 8.252,83 R$ 11.553,96 + (35%) Analista/Superior C12 R$ 8.500,42 R$ 11.900,59 + (35%) Analista/Superior C13 R$ 8.755,43 R$ 12.257,60 + (35%)

Técnico Judiciário

CARGO/ESCOLARIDADE CLASSE/PADRÃO VENCIMENTO BÁSICO GAJ (140%) GAS (Válido somente para cargos na área de segurança) ** Técnico/Superior A1 R$ 3.554,02 R$ 4.975,63 + (35%) Técnico/Superior A2 R$ 3.660,66 R$ 5.124,92 + (35%) Técnico/Superior A3 R$ 3.770,47 R$ 5.278,66 + (35%) Técnico/Superior A4 R$ 3.985,39 R$ 5.579,55 + (35%) Técnico/Superior A5 R$ 4.104,96 R$ 5.746,94 + (35%) Técnico/Superior B6 R$ 4.228,11 R$ 5.919,35 + (35%) Técnico/Superior B7 R$ 4.354,94 R$ 6.096,92 + (35%) Técnico/Superior B8 R$ 4.485,59 R$ 6.279,83 + (35%) Técnico/Superior B9 R$ 4.741,26 R$ 6.637,76 + (35%) Técnico/Superior B10 R$ 4.883,52 R$ 6.836,93 + (35%) Técnico/Superior C11 R$ 5.030,02 R$ 7.042,03 + (35%) Técnico/Superior C12 R$ 5.180,92 R$ 7.253,29 + (35%) Técnico/Superior C13 R$ 5.336,35 R$ 7.470,89 + (35%)

** Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) válida somente para cargos na área de segurança.

** Gratificações de Atividade Externa (GAE), devida exclusivamente para ocupantes do cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal.

🟡 Entendendo as gratificações

A Lei n.º 11.416, de 15 de dezembro de 2006, que dispõe sobre as carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, instituiu as Gratificações de Atividade Externa (GAE), Gratificação de Atividade de Segurança (GAS).

É importante entender como funciona as gratificações, pois, nem todos os cargos recebem todas as gratificações disponíveis.

Gratificação de Atividade Judiciária GAJ é devida para todos os cargos independente da área de atuação;

Gratificação de Atividade de Segurança (GAS) é devida exclusivamente para os ocupantes dos cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário na área de segurança;

Gratificação de Atividade Externa (GAE) é devida exclusivamente para os ocupantes do cargo de Analista Judiciário – área judiciária – Oficial de justiça.

Benefícios

No dia 1º de fevereiro de 2024 foi divulgada uma portaria conjunta (para todos os tribunais) reajustando o auxílio-alimentação e a assistência pré-escolar. Os valores atualizados são:

Auxílio Alimentação – R$ 1.393,10; e

Assistência pré-escolar – R$ 1.178,82.

Adicionais

Além da remuneração (vencimento básico + GAJ), benefícios e gratificações, os servidores ainda têm acesso ao Adicional de Qualificação.

O Adicional de Qualificação é destinado aos servidores das Carreiras dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário, em virtude dos conhecimentos adicionais adquiridos em ações de treinamento, títulos, diplomas ou certificados de cursos de pós-graduação, em sentido amplo ou estrito, em áreas de interesse dos órgãos do Poder Judiciário.

O AQ é dividido em:

Adicional de Qualificação AQ Treinamento – Benefício voltado para o cumprimento dos treinamentos internos dentro do órgão de atuação.

Adicional de Qualificação AQ Títulos – benefício voltado para servidores com certificados de Especialização, título de Mestre e título de Doutor.

O AQ Treinamento equivale a 1% (um por cento) ao servidor que possuir conjunto de ações de treinamento que totalize pelo menos 120 (cento e vinte) horas, observado o limite de 3% (três por cento), limitado a 4 anos, mas podendo ser renovado.

O AQ Título incide sobre o vencimento básico do servidor, por prazo indeterminado, da seguinte forma:

12,5% – em se tratando de título de Doutor;

10% – em se tratando de título de Mestre; e

7,5% – em se tratando de certificado de Especialização.

5% (cinco por cento) para os Técnicos Judiciários portadores de diploma de curso superior.

Reajuste progressivo

Em janeiro de 2023 foi publicado o reajuste das remunerações dos profissionais dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União. Serão reajustados em parcelas sucessivas e cumulativas, da seguinte forma:

I – 6% (seis por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2023;

II – 6% (seis por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2024;

III – 6,13% (seis inteiros e treze centésimos por cento), a partir de 1º de fevereiro de 2025.

Entenda como ficarão os valores abaixo:

Técnico Judiciário (Vencimento básico + GAJ) Ano 2024 2025 Remuneração inicial R$ 8.529,67 R$ 9.052,54 Remuneração final R$ 12.807,24 R$ 13.592,33

Analista Judiciário (Vencimento básico + GAJ) Ano 2024 2025 Remuneração inicial R$ 13.994,78 R$ 14.852,66 Remuneração final R$ 21.013,03 R$ 22.301,14

Concurso TRF 1: inscrição

As inscrições deverão ser feitas no site da banca Fundação Getúlio Vargas (FGV), em https://conhecimento.fgv.br/concursos

Isenção da taxa de inscrição

Terão direito ao benefício:

candidatos que forem membros de família de baixa renda e que estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

para doadores de medula óssea.

Concurso TRF 1: cargos e vagas

O novo edital ofertará 25 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para analista judiciário e técnico judiciário (diversas especialidades).

No total, são 5% do total de vagas destinadas aos candidatos com deficiência e 20% para candidatos negros ou índios.

Conheça as vagas ofertadas por unidade federativa:

Vagas para o Acre

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR

Vagas para o Amapá

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial De Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente Da Policia Judicial CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade 1 + CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Suporte Técnico CR

Vagas para o Amazonas

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Engenharia Civil CR Técnico Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade CR

Vagas para Bahia

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial De Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Enfermagem CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Suporte Técnico CR

Vagas para o Goiás

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário, Área Apoio Especializado – Especialidade Tecnologia da Informação CR Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Contabilidade 1 + CR Analista Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Arquitetura CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário, Área Apoio Especializado, Especialidade Suporte Técnico CR

Vagas para o Maranhão

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação CR Técnico Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Suporte Técnico CR Técnico Judiciário -Área Apoio Especializado, Especialidade: Edificações CR

Vagas para o Mato Grosso

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária 1 + CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR

Vagas para o Pará

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal 1 + CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Engenharia Civil CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR

Vagas para o Piauí

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Contabilidade CR

Vagas para Rondônia

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR

Vagas para Roraima

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR

Vagas para o Tocantins

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal 1 + CR Analista Judiciário, Área Administrativa CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário, Área Administrativa CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR

Vagas para o Distrito Federal

CARGOS VAGAS Analista Judiciário, Área Judiciária 1 + CR Analista Judiciário, Área Judiciária, Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal CR Analista Judiciário, Área Administrativa 1 + CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Contabilidade 1 + CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Medicina (Clínica geral) CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Medicina (Ortopedia) CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Medicina (Cardiologia) CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Medicina (do Trabalho) CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Enfermagem CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Odontologia CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Serviço Social CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Psicologia CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Fisioterapia CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Engenharia de segurança do trabalho CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Engenharia Civil 1 + CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Engenharia Elétrica Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Engenharia Mecânica CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Arquitetura 1 + CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Análise de dados CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Análise de sistemas de informação CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Governança e gestão de tecnologia da informação CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Suporte em TI CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Segurança da Informação CR Analista Judiciário – Área Apoio Especializado, Especialidade: Tecnologia da Informação CR Técnico Judiciário, Área Administrativa 4 + CR Técnico Judiciário, Área Administrativa, Especialidade Agente da Policia Judicial CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Contabilidade CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Enfermagem CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Desenvolvimento de sistemas da informação 2 + CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Suporte Técnico CR Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Tecnologia da Informação 2 + CR

Requisitos

Analista Judiciário – Área: Administrativa: curso de nível superior em qualquer área de formação.

Analista Judiciário – Área: Judiciária: curso de nível superior em Direito.

Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Informática: curso de nível superior em Informática, ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação, acrescido de curso de especialização na área de Análise de Sistemas, com carga horária mínima de 360 horas.

Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia: curso de nível superior em qualquer área de formação.

Analista Judiciário – Área: Judiciária – Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal: curso de nível superior em Direito.

Técnico Judiciário – Área: Administrativa: ensino superior.

Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia: ensino superior.

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Segurança e Transporte: ensino superior e Carteira Nacional de Habilitação, categoria C ou D.

➡️ Mudança de escolaridade para o cargo de Técnico Judiciário Em 2022 foi publicada, no Diário Oficial da União, a Lei nº. 14.456/2022 que confere aos cargos de técnico judiciário, a exigência de curso superior completo. A mudança passa a valer para todos os concursos de tribunais da União.A Lei nº 14.456/2022 alterou a Lei nº 11.416/06, que dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União.

Concurso TRF1: etapas e provas

As provas do concurso para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) serão aplicadas em 12 localidades:

São Luís (MA)

Belém (PA)

Boa Vista (RR)

Macapá (AP)

Manaus (AM)

Cuiabá (MT)

Goiânia (GO)

Salvador (BA)

Teresina (PI)

Palmas (TO)

Porto Velho (RO)

Brasília (DF)

Último concurso TRF 1

O concurso TRF 1 em 2017 ofertou vagas para os seguintes cargos:

Analista Judiciário – Área Administrativa

Vagas: CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Analista Judiciário – Área Judiciária

Vagas: 7 + CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Analista Judiciário – área Apoio Especializado – Especialidade Informática

Vagas: CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Analista Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade Taquigrafia

Vagas: CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Analista Judiciário – Área Judiciária – Especialidade Oficial de Justiça Avaliador Federal

Vagas: 2 + CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Técnico Judiciário – Área Administrativa

Vagas: 5 +CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Técnico Judiciário – Área Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia

Vagas: CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade Segurança e Transporte

Vagas: 6 + CR

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

Etapas e provas

O concurso TRF1 em 2017 foi composto de:

prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de nível superior

prova prática de apanhamento taquiagráfico, de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de Analista Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia e Técnico Judiciário – Área: Administrativa.

prova de aptidão física, de caráter eliminatório, somente para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade Segurança e Transporte.

Prova objetiva

As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de nível superior tiveram a duração de 4 horas e 30 minutos. Essa etapa valeu 120,00 pontos.

Cada prova objetiva foi constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que tiveram de ser respeitados. O julgamento de cada foi no formato de CERTO ou ERRADO, de acordo com o(s) comando(s) a que se refere o item.

Houve, na folha de respostas, para cada item, dois campos de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item CERTO, e o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido pelo candidato caso julgue o item ERRADO.

Prova discursiva

A prova discursiva consistiu na redação de texto dissertativo de até 30 linhas acerca de uma tema da atualidade e valeu 40,00 pontos.

Prova prática de apanhamento Taquigráfico

Foram convocados para realizar a prova prática de apanhamento taquigráfico os candidatos aprovados ao cargo de Analista Judiciário – área: Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia aprovados e classificados na prova discursiva e os candidatos aprovados ao cargo de Técnico Judiciário – Área: Apoio Especializado – Especialidade: Taquigrafia nas provas objetivas.

Teste de Aptidão Física

Os candidatos que disputaram as vagas do cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Segurança e Transporte foram submetidos ao Teste de Aptidão Física.

A etapa teve como objetivo avaliar a capacidade do candidato para desempenhar as tarefas típicas do cargo e avaliou o candidato por meio do teste de corrida de 12 minutos para ambos os sexos.

