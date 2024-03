Concurso Tribunal de Justiça do Acre: inscrições encerram nesta sexta-feira

Atenção, concurseiros! As inscrições do concurso TJ Acre encerram as 17h, desta sexta-feira (1º/03).

Os interessados em uma das oportunidades do Tribunal de Justiça do Acre deverão acessar o site do Instituto Verbena: www.institutoverbena.ufg.br.

As taxas de inscrição variam de R$ 100 a R$ 120,00 a depender do cargo escolhido.

O período de solicitação da isenção da taxa de inscrição encerrou no dia 09 de fevereiro de 2024.

O concurso TJ Acre oferta 91 vagas imediatas mais 1.460 para a formação de cadastro de reserva para os cargos de técnico e analista judiciário em diversas especialidades.

Os iniciais variam de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20!

Resumo do concurso TJ Acre