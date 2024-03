Concursos: país tem 111 mil vagas com salários de até R$ 37,4 mil

O país tem mais de 111 mil vagas para todos os níveis de escolaridade, nesta segunda-feira (25/3), em ao menos 258 concursos com editais abertos.

O maior salário, de R$ 37.431,00, é para a Câmara Municipal de Maceió (AL), com 54 oportunidades para analista, procurador e apoio nas áreas administrativa e jurídica. As inscrições começam nesta terça-feira (26/3) e vão até 17 de abril, pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

As inscrições para o concurso da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE-PR) – que abriu uma vaga para o cargo de defensor, com salário de R$ 24.662,77 – terminam no próximo dia 9. Os interessados em participar podem fazer o cadastro pelo site da Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências (Fundatec).

Caixa Econômica Federal

As inscrições para o concurso da Caixa Econômica Federal (CEF) terminam nesta segunda-feira (25/3), às 23h59, pelo site da Fundação Cesgranrio.

As provas serão em 26 de maio. O processo seletivo vai prover mais de 4 mil vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os salários variam de R$ 3.762 a R$ 14.915.

Mais oportunidades:

Prefeitura de Praia Grande (SP)

Inscrições: até 11 de abril

Vagas: 45

Cargos: porteiro, telefonista e dentista

Salário: até R$ 19.800

Prefeitura Municipal de Florianópolis (SC)

Inscrições: até 22 de abril

Vagas: 53

Cargos: médico, técnico e enfermeiro

Salário: até R$ 18.128

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas (FHGV)

Inscrições: até 22 de abril

Vagas: 405

Cargos: médico, motorista e eletricista

Salários: até R$ 16.335,01