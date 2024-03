Confira detalhes do pré-casamento indiano avaliado em R$ 750 milhões

Um glamuroso pré-casamento na Índia foi marcado pela presença de bilionários e celebridades. O magnata indiano Mukesh Ambani promoveu três dias de festa para celebrar a união do filho caçula, Anant Ambani, de 28 anos, com Radhika Merchant, de 29 anos. O pré-casamento dos herdeiros custou 120 milhões de libras, mais de R$ 750 milhões, segundo a imprensa internacional.

Na última sexta-feira (1/3), a festa extravagante contou com uma apresentação da cantora Rihanna e com convidados como Mark Zuckerberg, Bill Gates, Hillary Clinton e Ivanka Trump.

De acordo com o jornal India Today, a cantora pop recebeu cerca de US$ 9 milhões pelo show, o que equivale a mais de R$ 44 milhões. A presença de Rihanna surpreendeu os fãs, porque foi a maior apresentação que a artista fez desde 2016. Além dos convidados do casamento, os fãs conseguiram acompanhar o show por telões que foram colocados do lado de fora da festa.

A grande celebração foi em um jardim de três hectares, localizado nos arredores de uma refinaria de petróleo em Jamnagar, Gujarat. Confira.

Os outros dias de festa foram igualmente luxuosos, com belas decorações e rituais que fazem parte da cultura indiana. O casamento oficial de Anant Ambani e Radhika Merchant está programado para julho.

Herdeiros

Mukesh Ambani é o homem mais rico da Ásia e décimo mais rico do mundo, de acordo com a Forbes. O magnata tem uma fortuna avaliada em 114 bilhões de libras (mais de R$ 700 bilhões) e é presidente de um conglomerado de petróleo e telecomunicações.

Rashika Merchant é filha de Viren Merchant e Shaila Merchant, que também são magnatas de empresas indianas.

